Mehrwegpflicht : Mit der Tupperschale zum Imbiss

Bei Vytal herrscht zum Jahreswechsel Hochstimmung. Wir feiern einen erfolgreichen Geschäftsmonat nach dem anderen“, freut sich Tim Breker. Der ehemalige Unternehmensberater ist Mitgründer und Geschäftsführer des Kölner Start-ups Vytal – einer der großen Anbieter von Mehrwegsystemen für Speisen zum Mitnehmen. Der Grund für Brekers Freude: Zum 1. Januar werden Mehrwegangebote verpflichtend. Restaurants und Imbisse, Bäckereien und Cafés, Caterer und Lieferdienste, aber auch Supermärkte, die Essen für unterwegs verkaufen – sie alle müssen künftig als Alternative zum Einwegplastik Mehrwegverpackungen bereithalten.

Auch wo Getränke in Wegwerfbechern verkauft werden, gilt künftig die Pflicht, ohne Aufpreis eine Mehrwegvariante anzubieten und die Kunden deutlich auf die umweltfreundlichere Option hinzuweisen. Eine Ausnahme macht der Gesetzgeber für Kleinunternehmen wie Döner- und Würstchenbuden. Wer höchstens fünf Mitarbeiter beschäftigt und eine Ladenfläche von maximal 80 Quadratmeter hat, braucht keine Mehrweggefäße bereitzuhalten. Doch kann der Kunde verlangen, die Portion Sushi oder das halbe Hähnchen möge in die mitgebrachte Tupperschale gepackt werden.

Vytal hat mittlerweile etwa 5000 sogenannte Partnerunternehmen und rund 330.000 Nutzer. „Mehr als 2000 Unternehmen haben sich unserem Mehrwegsystem in den letzten Monaten angeschlossen“, berichtet Breker. Darunter sind Klassiker der Systemgastronomie wie Kentucky Fried Chicken und Domino’s Pizza – obwohl für Pizzakartons bislang keine Mehrwegvariante vorgeschrieben wird. Auch Bäckerei- und Café-Ketten wie Backwerk und Ditsch sowie die großen Lieferdienste nutzen Vytal – „und zwar nicht nur in Großstädten“, stellt Breker klar.

14 Tage Rückgabefrist

Die Ausleihe funktioniert über eine App: Durch Scannen eines QR-Codes leiht der Kunde den Behälter vor Ort kostenlos aus. Für die Rückgabe bei einem der Partnerunternehmen bleiben ihm 14 Tage Zeit. Nach dieser Frist werden automatisch zehn Euro je Schale über die App abgebucht. Vytal gehört zu den sogenannten Poolanbietern. Neben der App-Variante gibt es auch Pfandlösungen, wie sie etwa das Unternehmen reCircle anbietet.

Auf eigene Pfandsysteme verweisen Konzerne wie Edeka und McDonald’s. Allerdings wird es in den Fast-Food-Filialen zunächst nur Mehrwegbecher für Getränke und Eis geben, wie McDonald’s Deutschland auf Anfrage mitteilte. „Der Lebensmittelhandel und die Gastronomie wollen Mehrweg nicht“, konstatiert Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe.

„Gut gemeint, aber schlecht gemacht“

Insellösungen einzelner Unternehmen sind Umwelt- und Verbraucherschützern ein Dorn im Auge. Welcher Kunde will sich schon mit Behältnissen verschiedenster Anbieter belasten? „Anreize für den Umstieg auf Mehrweg werden so nicht geschaffen“, kritisiert Fischer. Dafür brauche es einheitliche Mehrwegsysteme. Die Novelle des Verpackungsgesetzes sei „gut gemeint, aber schlecht gemacht“. Auch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bedauert, dass der Gesetzgeber keine ökonomischen Anreize für den Abschied von Einweg geschaffen hat. Um die Attraktivität wiederverwendbarer Behälter zu steigern, müsse die bequemere Wegwerfvariante teurer werden. Mindestens 20 Cent auf Einwegbehälter und -besteck fordert die Deutsche Umwelthilfe.

Im Bundesumweltministerium von Steffi Lemke (Grüne) hält man eine solche Verbraucherabgabe jedoch „nicht für zielführend“, wie ein Sprecher der F.A.Z sagte. Die Bundesregierung wolle stattdessen die Hersteller von Produkten aus Einwegplastik an den Kosten für die öffentliche Abfallbeseitigung beteiligen. Wenn die Produktion von Einwegplastik teurer werde, so die Rechnung im Umweltministerium, sollte sich das auch bei den To-Go-Angeboten bemerkbar machen.

„Mehrweg hat eine unreine Seite“

Während die neuen Mehrwegregelungen Verbraucher- und Umweltschützern nicht weit genug gehen, kritisiert die Wirtschaft zusätzliche Belastungen in ohnehin schwierigen Zeiten – „egal ob die Kundschaft Mehrweg möchte oder nicht“, wie Sieglinde Stähle, zuständig für Lebensmittelhygiene und Verpackungen beim Lebensmittelverband Deutschland, zu bedenken gibt. Man dürfe nicht vergessen: „Mehrweg hat eine unreine Seite.“ Es gehe auch um Lebensmittelsicherheit. Dafür brauche es Personal, Infrastruktur und Geld.

Stähle moniert außerdem Unklarheiten im Gesetzestext, so dass die Behörden die neuen Vorgaben zum Teil unterschiedlich auslegten. Nicht geklärt sei etwa, ob für Einschlagpapier ebenfalls eine Mehrwegvariante angeboten werden müsse, etwa für Sandwiches, Burger oder Döner. Auch sei bislang nicht klar, was genau die Überwachungsbehörden verfolgen würden. Frühestens Ende Februar sei mit einem bundesweit abgestimmten Vollzugsleitfaden zu rechnen. „Wir hoffen, dass die Behörden in der Zwischenzeit nicht so streng vorgehen“, so Stähle. Immerhin drohen bei Verstößen Bußgelder bis zu 10.000 Euro.

Jedenfalls bei den Kleinunternehmen, die künftig Kaffeebecher oder Nudelschalen ihrer Kunden abfüllen müssen, besteht noch Unkenntnis und Unsicherheit. „Vor allem zum Thema Hygiene gibt es noch Fragen“, so das Zwischenfazit von Friederike Farsen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit der Wirtschaft und Kommunen haben die nordrhein-westfälischen Verbraucherschützer zahlreiche Aktionen zur Einführung der neuen Mehrwegvorschriften organisiert. „Die Informationen sind da, aber noch nicht in jedem Betrieb angekommen“, sagt Farsen.

Ganz wichtig sei, dass die Anbieter nun ihrerseits auf die Mehrwegoption hinwiesen. „Diese Pflicht muss ernstgenommen werden, damit die Verpackungsflut tatsächlich eingedämmt wird.“ Nur: Am Ende kommt es auf das Verhalten der Verbraucher an. In Umfragen äußern sie zwar große Zustimmung zu Mehrweg. „Geht es aber um die praktische Umsetzung, ergibt sich ein ganz anderes Bild“, berichtet Farsen. Ein großer Hemmschuh bleibe der Faktor Bequemlichkeit. „Den sollte man nicht unterschätzen.“