Mehrbelastung : Die neue Grundsteuer schafft viele Verlierer

Die Reform der Grundsteuer nimmt Fahrt auf. Nach dem Kabinett am Freitag haben die Fraktionen von Union und SPD am Dienstag die drei Gesetzentwürfe beschlossen. An diesem Donnerstag wird schon die erste Lesung im Bundestag sein. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verspricht, dass die Steuerzahler am Ende „insgesamt“ nicht höher belastet werden. Auch der Deutsche Städtetag hat zugesagt, dass die Reform nicht zu höheren Einnahmen führen soll. Doch sagt er auch, dass der einzelne Steuerbescheid künftig „etwas niedriger oder höher“ ausfallen kann.

Was das konkret bedeuten kann, hat der Bund der Steuerzahler ausgerechnet. Die Fachleute betrachten unterschiedliche Fälle – vom Mietshaus über die Eigentumswohnung bis zum Einfamilienhaus. Die Beispiele verteilen sich über ganz Deutschland. Die Spanne reicht von plus 683 Prozent – 426,81 Euro mehr – bei der Grundsteuer für ein Einfamilienhaus in Mainz (100 Quadratmeter Wohnfläche, 350 Quadratmeter Grund) bis minus 53 Prozent für ein großes Objekt mit mehreren Mietwohnungen im etwa 120 Kilometer weiter nördlichen Neuwied (985 Quadratmeter Wohnfläche, 1497 Quadratmeter Grund) – jeweils vor Anpassung des Hebesatzes durch die Kommune.

Grundsätzlich bleibt es im Bundesmodell dabei: Die Grundsteuer ist das Produkt aus drei Größen – Ausgangswert, Messbetrag und Hebesatz. Nach dem Gesetzentwurf werden beim ersten Faktor neben der Fläche auch der Bodenrichtwert und die pauschalierte Nettokaltmiete eine Rolle spielen. Der Messbetrag wird zum Ausgleich der höheren Ausgangswerte auf etwa ein Zehntel gesenkt. Wie hoch die Steuern im jeweiligen Einzelfall ausfallen, hängt vom Hebesatz ab. Bayern will den Sonderweg nutzen, den ihm die Novelle ermöglicht. Der Freistaat hat angekündigt, die Grundsteuer nur mit den Flächen von Boden und Gebäude erheben zu wollen. Sachsen und Sachsen-Anhalt erwägen ebenfalls eigene Lösungen.

Für Städte wird es nicht einfach

In Deutschland gibt es 11.054 Gemeinden, von denen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zuletzt 11.042 die Grundsteuer B tatsächlich erhoben haben. Die Hebesätze reichten 2017 von null (Nichterhebung) bis 855 in Duisburg. Nunmehr hat Offenbach mit 995 Prozent den höchsten Satz unter den kreisfreien Städten. In kleineren Gemeinden wird sogar die 1000-Prozent-Marke überschritten. Beispielsweise verlangt Lautertal im Odenwald 1050 Prozent. Der Durchschnitt (gewichtet mit der Zahl der Einwohner) liegt den Angaben zufolge bei 470 Prozent. Der Präsident des Steuerzahlerbundes forderte die Kommunen auf, das Versprechen der Politik einzulösen und die Hebesätze bei der Grundsteuer anzupassen, um Mehrbelastungen zu vermeiden. „Wohnen in Deutschland darf auf keinen Fall noch teurer werden“, sagte er FAZ.NET. „Bei der Neuberechnung der Grundstückswerte wäre es absolut respektlos, wenn sich die Kommunen die Steuerkassen auf dem Rücken der Mieter und Eigentümer auffüllen.“

Mehr zum Thema 1/

Tatsächlich wird es für die Städte nicht einfach, Mehrbelastungen zu vermeiden, selbst wenn sie es wollen. Vermutlich werden viele Bürger künftig mehr, einige auch deutlich mehr zu zahlen haben. Andere wiederum können sogar auf eine Entlastung hoffen. Wie groß die Kluft in einer einzigen Stadt, wenn auch einer großen, sein kann, lassen die Zahlen für Berlin erahnen. Die Grundsteuer für ein Einfamilienhaus in Steglitz steigt nach den Berechnungen des Steuerzahlerbundes um 9 Prozent und für ein Zweifamilienhaus in Spandau um 23 Prozent. „Nur“ kann man hier sagen, denn bei einem Einfamilienhaus in Zehlendorf verdoppelt sie sich. Und bei einem Mietshaus in Neukölln verdreifacht sich der zu zahlende Betrag. In Berlin gilt derzeit ein Hebesatz von 810 Prozent. Im ersten Fall würde es reichen, ihn auf 742 Prozent zu senken, um eine Mehrbelastung auszuschließen, im letzten Fall müsste der Senat dafür auf 282 Prozent gehen.

In Hamburg reicht die Spanne für die neue Grundsteuer bei vier Objekten von minus 36 Prozent (Wellingsbüttel) bis plus 268 Prozent (Hammerbrook). Um belastungsneutral zu sein, müsste der Hebesatz statt 540 Prozent im zweiten Fall künftig 147 Prozent betragen – im ersten Fall dürften es sogar 845 Prozent werden.