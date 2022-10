Zentralbanken und Inflation : Die Gefahr der Überforderung

Eines der eindrücklichsten Bücher über die Macht und Ohnmacht von Geldpolitikern ist Liaquat Ahameds im Jahre 2009 erschienenes „Lords of Finance“. Darin schildert Ahamed die aus Furcht vor der Inflation getriebenen Versuche von vier Geldpolitikern, in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen das auf Gold basierende Währungssystem wiederherzustellen. Der Goldstandard war der Finanzierung des Ersten Weltkriegs zum Opfer gefallen. Ahameds These lautet, mit diesem Versuch haben Montagu Norman (Bank of England), Émile Mo­reau (Banque de France), Hjalmar Schacht (Reichsbank) und Benjamin Strong (Federal Reserve Bank of New York) eine wichtige Grundlage für die verheerende Krise der Weltwirtschaft geschaffen, die sich nach dem New Yorker Börsenkrach des Jahres 1929 auszubreiten begann.

Ahamed sieht die Zentralbanken jener Zeit mit der komplizierten Welt um sie herum überfordert. Aufstellen lässt sich die These von der Überforderung auch heute. In den vergangenen Jahrzehnten wurden Zentralbanken in die Unabhängigkeit von den Regierungen entlassen, weil man der Ansicht war, dass die Sicherung der Geldwertstabilität nicht von auf kurzfristige Maximierung von Wählerstimmen orientierten Politikern wahrgenommen werden sollte. Tatsächlich aber wurden Zentralbanken ursprünglich für andere Aufgaben geschaffen, die aus heutiger Sicht mit dem Ziel der Geldwertstabilität in Widerspruch geraten können, aber nicht in jedem Falle müssen.