Gerangel ums Boosten : Zehn Millionen Auffrisch-Impfungen bis Jahresende

Die Mehrzahl der deutschen Bundesländer beginnt in diesen Tagen damit, besonders gefährdeten Gruppen eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 anzubieten. Sie folgen damit einer Empfehlung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern und nutzen die Möglichkeiten der neuen Corona-Impfverordnung, die am Mittwoch, dem 1. September, in Kraft getreten ist. Einige Länder hatten schon zuvor mit dem Impfen begonnen, weshalb bisher etwa 13.000 sogenannte Booster-Spritzen verabreicht worden sind. Das ergab eine Umfrage der F.A.Z. unter den 16 Bundesländern. Nach Berechnungen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (ZI) ist bis zum Jahresende mit 10 bis 10,5 Millionen Auffrischungen zu rechnen, davon allein 3,14 Millionen im laufenden Monat. Danach fällt die Zahl auf 2,5 Millionen im Oktober und auf 1,4 Millionen im November ab.

Das hat auch damit zu tun, dass die meisten Länder Ende September ihre Impfzentren schließen wollen. Von dann an wird es die Injektionen vor allem von niedergelassenen Medizinern, Betriebsärzten, einigen Impfteams und Krankenhäusern geben. Vereinzelte Regionen halten Impfzentren im „Standby-Modus“. Eine Drittimpfung, beziehungsweise im Falle von Johnson & Johnson eine Zweitimpfung, ist für Personen vorgesehen, deren Impfschutz mindestens sechs Monate zurückliegt, also spätestens im März erfolgt ist. Im Fokus stehen Hochbetagte, Pflegebedürftige, Vorerkrankte und Personen mit einer geschwächten Immunabwehr. Auch für Covid-19-Genesene kommt die Impfung in Frage, des Weiteren für Impflinge, die bisher nur die Vektorpräparate von AstraZeneca oder Johnson&Johnson erhalten haben. Booster-Impfungen finden ausschließlich mit den mRNA-Vakzinen von BioNTech/Pfizer oder Moderna statt.

Es gibt Bedenken, ob es angesichts der geringen Impfquoten in anderen Ländern nicht geboten wäre, zunächst dort Grundimpfungen zu ermöglichen, bevor man in reichen Industriestaaten wie Deutschland, Frankreich, Israel oder den USA an Drittimpfungen denken dürfe. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) teilte mit, es sehe „keine dringende Notwendigkeit“ für Auffrischungen in der Allgemeinbevölkerung. Zu empfehlen seien sie allerdings für Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Die Priorität müsse darauf gesetzt werden, noch nicht vollständig immunisierte Personen zu bedienen.

Kritik an Booster-Impfungen

Zuvor hatte schon die Weltgesundheitsorganisation WHO die reichen Länder aufgefordert, so lange auf das Boosten zu verzichten, wie Millionen Menschen noch auf Erstimpfungen warteten. Solche Kritik weist die EU zurück. Binnenmarktkommissar Thierry Breton sagte, dass die Gemeinschaft für die Auffrischungen maximal 350 Millionen Dosen benötige. So viel Impfstoff werde in der EU in nur einem Monat produziert.

Tatsächlich steht auch in Deutschland viel mehr Vakzin zur Verfügung, als benötigt wird, so dass die Spenden ins Ausland trotz der Drittimpfungen wachsen können. Weil die Lieferungen üppig und die täglichen Injektionen von mehr als einer Millionen auf gerade noch 240.000 zurückgegangen sind, ist viel zu viel Impfstoff im Land. Die Bundesländer haben bereits Ladenhüter an den Bund zurückgeschickt, zudem besteht die Gefahr, dass die Haltbarkeit abläuft. Nach Angaben des Münchner Statistik-Dienstleisters Analytic Services liegen derzeit 12,8 Millionen Einheiten auf Lager, davon 7,5 Millionen in Impfzentren und 3,5 Millionen bei Hausärzten. 9 Millionen der überschüssigen Dosen sind mRNA-Impfstoffe, davon 3,4 Millionen von Moderna. Unklar ist, was mit dessen Lieferungen passiert, wenn die Impfzentren schließen; bisher gibt es keine Moderna-Logistik zu den Praxen.

Für die Vertragsärzte ist es durchaus möglich, die Auffrischungen zu übernehmen. Im vierten Quartal 2020 schafften sie 13 Millionen Grippeimpfungen, sowohl in den Praxen als auch in den Heimen, die sie betreuen. Allerdings weist das ZI auf Unterschiede hin. Die Verwendung der Einzeldosen des Influenza-Wirkstoffs sei viel einfacher zu handhaben und zu planen als jene der größeren mRNA-Fläschchen, die man zwei Wochen im voraus bestellen und für die man immer sechs Patienten zusammenbringen müsse.

„Die Voraussetzungen für flächendeckende Auffrischungen sind noch nicht gegeben“, kritisiert ZI-Chef Dominik von Stillfried. Die Impfverordnung verweise auf eine noch Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO, die noch fehle: „Diese müsste jetzt zügig begründen, für welche Jahrgänge und bei welchen Risikofaktoren eine dritte Impfung empfohlen wird, damit die Praxen diese Patienten einbestellen können.“ Die STIKO-Empfehlung wird für kommende Woche erwartet. Dass sie noch nicht vorliegt, hatten auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Bundesärztekammer bemängelt.