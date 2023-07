Aktualisiert am

Wo die Ampel den Rotstift ansetzt – und was das heißt

Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf der Sitzung seiner Bundestagsfraktion in Berlin. Bild: dpa

Selbst eine Milliardensteigerung kann Enttäuschung auslösen, wenn sie nicht groß genug ausfällt. Im März hatten die Parteispitzen im Koalitionsausschuss die Latte besonders hoch gehängt: Zusätzlich 45 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 wollten sie für das marode Schienennetz spendieren – jedenfalls „soweit finanziell darstellbar“.

Nachdem nun die Details des Haushaltsentwurfs von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bekannt wurden, macht sich in der Bahnbranche Enttäuschung breit. Bisher ist nur ein Bruchteil der Summe zusammengekommen. Und noch immer ist nicht klar, wie viel Geld es letztendlich sein wird, denn neben den zusätzlichen Milliarden aus der Lastwagen-Maut kommt nun auch noch der Klima- und Transformationsfonds (KTF) ins Spiel, der weitere Milliarden liefern soll.

Die Wettbewerber der Bahn kann die Aussicht auf einen weiteren Finanztopf nicht beruhigen: „Die leisen Bemühungen hin zu mehr Geld für die Schieneninfrastruktur werden durch Baukostensteigerungen und die rasante Verschlechterung des Netzes größtenteils aufgefressen werden“, moniert Neele Wesseln, Geschäftsführerin des Verbandes der Güterbahnen. In den Augen der Kritiker hilft es wenig, dass Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) einer der wenigen im Kabinett ist, die kommendes Jahr über mehr Geld verfügen. Um knapp 9 Prozent auf 38,7 Milliarden Euro steigt sein Etat. Grund sind die wachsenden Einnahmen aus der Laster-Maut, die künftig rund 14 Milliarden Euro im Jahr und damit doppelt so viel wie bisher in die Kassen des Staates spülen wird – zum Leidwesen der Spediteure.

„Unausgegorenes Projekt“

Im Streit um die Kindergrundsicherung widersprechen Beobachter der Einschätzung von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), dass es jetzt „Klarheit“ gebe und es nur noch um „kleine Dinge geht, die miteinander zu klären sind“. „Die Kindergrundsicherung bleibt weiterhin ein unausgegorenes Projekt“, kritisiert der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager. Wenn der Bund die 2 Milliarden Euro bereitstelle, könnte er damit das Bürgergeld für bedürftige Kinder anheben sowie den Kinderzuschlag besser bewerben und vereinfachen. „Damit wäre ein sofortiger Mehrwert für die Familien verbunden. Und es wäre sehr viel besser und schneller umzusetzen als ein riesiger Umbau der Sozialleistungen für Kinder.“

Der Präsident der Arbeiterwohlfahrt, Michael Groß, sagt: „Oberste Priorität muss jetzt sein, eine einkommensabhängige, automatisierte und alle Transferleistungen bündelnde Auszahlung auf die Beine zu stellen, damit das Geld wirklich überall da ankommt, wo es hingehört.“ Ähnlich äußern sich Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, und die Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa. „Die zwei Milliarden würden nach unserer Kalkulation allerdings nicht ausreichen, um allen berechtigten Haushalten im Niedrigeinkommensbereich diese Leistung tatsächlich auszahlen zu können“, gibt Welskop-Deffaa zu bedenken.

In der FDP ist man jedoch guten Mutes: Die Entwicklung verschiedener Varianten mit entsprechenden Kosten, um die Kanzler Scholz Ministerin Paus gebeten habe, seien „für eine Kompromissfindung sehr hilfreich“, so der Familienpolitiker Martin Gassner-Herz.