Aktualisiert am

Über das Schwarze Meer werden Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine exportiert. Putin will das jetzt beenden. Aber die Ukrainer haben ein paar Ideen.

Der Schiffsverkehr für die Beladung der Häfen des Großraums Odessa innerhalb des von Russland blockierten „Getreidekorridors“ steht in Frage. Bild: dpa

Verlässlich lief die Ausfuhr ukrainischer Agrarprodukte über den „Schwarzmeer-Getreide-Korridor“ schon lange nicht. Jetzt droht eine weitere Verschlechterung. Denn Russlands Präsident Wladimir Putin denkt darüber nach, „aus diesem Getreideabkommen auszusteigen“, wie er russischen Kriegsbloggern sagte. Das im Juli vorigen Jahres zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen ausgehandelte Abkommen endet am 17. Juli.

Russische Drohungen, man werde aus dem Vertrag aussteigen, hatte es auch früher gegeben. Doch dreimal war der Türkei die Verlängerung gelungen, wenn zuletzt auch nur noch um 60 statt 120 Tage. Als „Wächter“ am Bosporus, der Durchfahrt vom Schwarzen zum Mittelmeer, spielt das Land eine besondere Rolle. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich immer wieder eingeschaltet, um den Transportweg offenzuhalten, durch den ein großer Teil der weltweiten Mais- und Weizenexporte aus Russland und der Ukraine geschleust wird. Die Unterbrechung kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 hatte zu einem rapiden Anstieg der Weltmarktpreise geführt.

Die Vereinten Nationen weisen darauf hin, dass der Korridor für die Versorgung armer Länder wichtig sei, selbst wenn dort nur ein Teil des ukrainischen Getreides angelandet werde. China führt die Liste der Empfänger an, vor Spanien, der Türkei, Italien, den Niederlanden, Ägypten und Bangladesch. Von den seit Juli 2022 exportierten 31,9 Millionen Tonnen gingen 57 Prozent an Entwicklungsländer.

Putin: Russland ist „wieder betrogen worden“

Putin ficht das nicht an. Russland sei „wieder betrogen worden“, sagte er. Die UN und der Westen hätten Zusagen, Russland bei seinen Lebensmittel- und Düngemittelexporten zu unterstützen, nicht eingehalten. „Nichts ist getan worden.“ Moskau verlangt Ausnahmen von Sanktionen, die die finanzielle Abwicklung russischer Exporte und deren Versicherung erschweren. Zudem will man Landwirtschaftsmaschinen kaufen können und vor allem seine Düngemittelexporte steigern.

Hier spielt eine Pipeline von Toljatti an der Wolga in Westrussland in den ukrainischen Hafen Pivdennyi eine Rolle. Seit Kriegsausbruch liegt die Ammoniak-Leitung mit einer Kapazität von 2,5 Millionen Tonnen still. Eine schnelle Nutzung erscheint unwahrscheinlich, weil sie nach Berichten aus dem Kampfgebiet beschädigt worden sein soll. Die von Moskau verlangte Wiederinbetriebnahme ist damit womöglich kurzfristig nicht erfüllbar. Auch vor dem Hintergrund hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu Wochenbeginn seine Besorgnis über den Fortbestand des Abkommens ausgedrückt.

Um die abermalige Öffnung der Leitung zu forcieren, hatte Moskau seit Mai alle Getreidetransporte aus Pivdennyi blockiert. Als Mitglied der Inspektionsgruppe am Bosporus hat Russland viele Möglichkeiten, die Kontrolle und Zufahrt von Schiffen zu verzögern oder zu verhindern.

Ukraine will Reeder versichern

Das alles hat mit dazu geführt, dass die ukrainische Getreideausfuhr gesunken ist. Im Mai war sie auf den niedrigsten Stand seit neun Monaten gefallen. Zwar konnten in der vergangenen Woche nach Zahlen der Vereinigung der ukrainischen Agrarwirtschaft 13 Schiffe mit 651.000 Tonnen Agrargütern in Odessa beladen werden. Doch hätten diese Schiffe „die Inspektion noch nicht bestanden, um zu den Kunden weiterzufahren, und warten darauf“. In der Vorwoche sei nur sieben Schiffen die Einfahrt genehmigt worden, „was ein kritisch niedriger Indikator ist“.

Für die stark agrarisch orientierte Ukraine ist der Getreideexport eine wichtige Branche und bedeutender Devisenbringer. Deshalb versucht Kiew Vorkehrungen zu treffen, um im Falle des Aussetzens des Schwarzmeer-Abkommens weiter Getreide exportieren zu können, wenn private Versicherer keine Deckung mehr für Schiffe übernehmen würden. Deshalb bietet Kiew den Reedern an, mögliche Schäden durch den Staat abzudecken. So könnte der Verkehr in den großen Schwarzmeerhäfen aufrechterhalten werden.

Zudem will die Ukraine die im Donaudelta liegenden, mit Küstenmotorschiffen erreichbaren kleinen Häfen weiter stärken. Dieses Jahr soll der Umsatz dort um 200 Prozent über dem Vorkriegsniveau liegen. Allerdings fehlt es in Häfen und auf der zentralen Route ins Delta, dem Sulina-Kanal auf rumänischer Seite, an moderner Infrastruktur. Gespräche über eine Kapazitätserhöhung mit Rumänien und der EU laufen. Zudem versucht die Ukraine mit dem Neubau von Brücken und einer Ertüchtigung ihres Eisenbahnnetzes die Ausfuhr nach Westen zu steigern.

Allerdings hatte der starke Anstieg der Einfuhr von ukrainischem Mais und Weizen in Polen, Ungarn, Rumänien und der Slowakei Bauernproteste ausgelöst, weil Silos überquellen und Preise verfallen. Die EU hat deshalb die Subventionen erhöht und die Einfuhr aus der Ukraine ausgesetzt – lässt aber den Transit zu. Die Ukraine hatte ihrerseits die Ausfuhr von Zucker in die EU ausgesetzt.