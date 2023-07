Wirtschaftskrise : Der deutsche Wohlstand ist in Gefahr

Deutschlands wirtschaftliche Aussichten sind schlecht, der Wohlstand ist in Gefahr: So erzählen es in diesen Tagen alle möglichen Leute. „Wir hinken hinterher. Dem Industriestandort Deutschland geht es nicht gut“, sagte Industriepräsident Siegfried Russwurm vor einigen Wochen in der F.A.S. Und diese Woche sagte der sächsische Unternehmer Max Jankowsky: „Die Lage ist schlechter als oft berichtet.“ Nicht nur Deutsche denken so. Auch der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze bescheinigt der deutschen Wirtschaft eine „Malaise“.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









Einiges spricht dafür, dass diese Leute Recht haben, aber dass ihre Warnrufe trotzdem erst mal wenig bringen. Wieder aufzustehen, das wird für Deutschland dieses Mal schwieriger als sonst.

Wahr ist: Der Wirtschaft geht es wirklich schlecht. Vergangene Woche hat der Internationale Währungsfonds seine neuen Wachstumsprognosen vorgestellt. In allen großen Industrieländern haben sich die Aussichten verbessert, nur Deutschlands Prognose wurde gesenkt. Nach dem vergangenen Winter war das ganze Land froh, dass es nicht in eine Gaskrise geschlittert ist – doch jetzt wird deutlich: Fast alle Industrieländer haben pro Kopf gerechnet inzwischen den Wohlstand des Jahres 2019 übertroffen, Corona-Krise und Ukrainekrieg ausgeglichen. Deutschland hat das nicht geschafft.

Nun könnte man sagen: Ein bisschen Rezession kann Deutschland verkraften, denn die Energiepreise sind immer noch hoch, die Zinsen auch – das vergeht. Doch so einfach ist es nicht. Wo man in Deutschland auch hinguckt, die Wirtschaft hat Schwierigkeiten, die erst einmal bleiben werden.

Zu wenig neue Unternehmen, und die alten bröckeln weg

Deutschland bringt zu wenige neue und innovative Unternehmen hervor. Daran hat man sich schon längst gewöhnt, und doch wird es mit jeder neuen Technik dramatischer. Deutschlands jüngstes wichtiges Digitalunternehmen ist inzwischen fünfzig Jahre alt, es heißt SAP, danach kam nichts weltveränderndes mehr (außer dem Skandalkonzern Wirecard). So alt die Klage auch ist, sie hat viele Deutsche bisher kaum gestört. Mit der traditionellen Wirtschaft waren immer noch genügend Reichtümer zu verdienen.

Doch auch die alte Wirtschaft bröckelt jetzt weg. Energie ist inzwischen so teuer, dass ganze Branchen auf einmal Schwierigkeiten bekommen. BASF hat einen Teil seiner Ammoniakproduktion in Ludwigshafen stillgelegt, die damit verbundene Düngerherstellung und noch einige weitere Anlagen. Andere Firmen legen Papierfabriken und Aluminium-Produktionen still. Strom ist in Deutschland so teuer wie sonst nur in Dänemark.

Auch neue Fabriken werden kaum gebaut. BASF investiert zwar, aber die neue Anlage entsteht in China. Viele Mittelständler orientieren sich Richtung USA, wo die Regierung unkomplizierte Hilfen verspricht. Selbst das deutsche Vorzeigeunternehmen Biontech orientiert sich als nächstes nach Großbritannien. Ausländische Unternehmen dagegen investieren schon seit 2018 immer weniger Geld in Deutschland, und wenn sie es doch tun, dann haben sie oft Subventionen dafür bekommen, so wie Intel, das sich die Ansiedelung in Magdeburg mit rund 10 Milliarden Euro bezahlen lässt. Im Saldo war Deutschlands Investitionsdefizit 2022 so hoch wie nie. Und der Staat macht es nicht besser, die öffentlichen Investitionen liegen schon seit Jahren unter dem, was nötig wäre.

Unabsichtliches Degrowth? Der falsche Weg

Von der Autoindustrie haben wir da noch gar nicht gesprochen. Seit Jahren spricht Deutschland darüber: Die Umstellung auf Elektroautos führt dazu, dass die Wertschöpfung von den deutschen Getriebewerken weg wandern wird, dorthin, wo die Batteriezellen erdacht und hergestellt werden. Doch jetzt stellt sich heraus, dass die deutschen Autokonzerne Schwierigkeiten haben, ihre Elektroautos zu verkaufen. In China laufen ihnen einheimische Autobauer den Rang ab, und wenn die anfangen zu exportieren, werden sie die Preise deutscher Elektroautos weit unterbieten.