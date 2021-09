Langsame Transformation : Frankreich, unser konservativer Nachbar

An der Küste der südostfranzösischen Riviera schlängelt sich eine der schönsten Bahnstrecken Frankreichs: Von Marseille geht es über Toulon nach Nizza. Auf weiten Abschnitten der Reise breitet sich rechts der Gleise das tiefe Blau der Côte d’Azur aus und links der rötliche Sandstein des felsigen Hinterlandes, das gelegentlich von Olivenhainen durchsetzt ist. Wie gut, dass hier auch der Hochgeschwindigkeitszug „TGV“ langsam fahren muss. Wer etwas Zeit hat, kann aussteigen und sich auf den Panoramawegen der steinigen Landspitzen die Beine vertreten, einen der lang gezogenen Strände genießen oder in Saint-Raphaël, Cannes und Antibes einen Stadtbummel mit Restaurantbesuch einbauen.

In den vergangenen Tagen hat in Frankreich allerdings ein anderer Aspekt dieser Bahnstrecke für Schlagzeilen gesorgt: Die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur entschied, die Regionalstrecke nicht mehr von der Staatsbahn SNCF befahren zu lassen, sondern vom Konkurrenten Transdev, der zu einem Drittel der deutschen Unternehmerfamilie Rethmann gehört. Erstmals seit der Gründung 1937 verliert die SNCF ihr Monopol im Regionalverkehr. Bald werden auch auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken die ersten Konkurrenten eintreffen. Die Zukunft wird für die SNCF ungemütlicher, für die Reisenden vielleicht aber etwas reichhaltiger in den Angeboten.

Der Wandel ist in Frankreich eine Schnecke, sagen nicht wenige Beobachter. Der Franzose ändere seine Verhältnisse tendenziell eher eruptiv und revolutionär, doch das komme nicht oft vor, heißt es. Nach siebzehn Jahren als Wirtschaftskorrespondent der F.A.Z. in Paris und vor meinem Umzug nach Rom habe ich mich auf die Suche gemacht. Ziel: Bilanz zu ziehen, wie sich das Land verändert hat. Bahnhöfe scheinen dafür kein schlechter Ausgangspunkt. Sie stehen für Bewegung, fürs Abreisen wie fürs Ankommen, für Menschen, die Stillstand ablehnen.

Termin in einer ehemaligen Bahnhofshalle in Paris: Als ich 2004 in der französischen Hauptstadt ankam, wurden in der „Halle Freyssinet“ am Gare d’Austerlitz noch Pakete und Briefe von den Zügen auf die Lastwagen gepackt. Seit 1929 ging das so. Dann verfiel die Halle, nur noch einige Veranstalter von Partys und Modeschauen verirrten sich dort hin. Erst als der französische Telekomunternehmer Xavier Niel auf eigene Rechnung 250 Millionen Euro in den Umbau investierte, entstand das nächste Kapitel der Halle: Das dort heute eingerichtete Start-up-Zentrum „Station F“ ist mit tausend angesiedelten Unternehmen nach eigenen Angaben die weltgrößte Einrichtung dieser Art.

Roxanne Varza ist die Leiterin dieses französischen Silicon Valley mitten in Paris: „Die Station F ist aus der internationalen Start-up-Szene nicht mehr wegzudenken“, sagt sie. Passenderweise ist die 36-jährige Amerikanerin in Paolo Alto aufgewachsen; die Tochter iranischer Eltern hat auch die französische Staatsbürgerschaft angenommen, und sie ist mit einem chinesisch-französischen Start-up-Unternehmer zusammen, mit dem sie zwei Kinder hat. Seit sechs Jahren leitet Varza die Station F. Die französische Volkswirtschaft erinnert an diesem Ort überhaupt nicht mehr an das behäbige Gemisch, aus verstaubten Amtsstuben gesteuert, das sie früher teilweise war. Die privatwirtschaftliche Erneuerung ist hier mit Händen zu greifen – so wie auch in Dutzenden anderen Start-up-Zentren an der Seine oder etwa in der ebenfalls vom Milliardär Niel gegründeten IT-Schule „42“ im siebzehnten Arrondissement, in der junge Leute selbstbestimmt das Programmieren und Codieren lernen.