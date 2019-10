Berlins Bausenatorin Lompscher : Eine Reizfigur für Vermieter

Noch hält Katrin Lompscher sich mit Jubelmeldungen zurück. Auf dem Nachrichtendienst Twitter hat sie sich am Freitag zum letzten Mal zu Wort gemeldet, da hatten sich die Spitzen der rot-rot-grünen Berliner Landesregierung gerade auf die Details des geplanten Mietendeckels geeinigt. „In den nächsten fünf Jahren muss kein*e Mieter*in mehr fürchten, wegen exorbitanter Mietsteigerungen oder hohen Modernisierungsumlagen das Dach über dem Kopf zu verlieren“, schrieb Lompscher, die seit drei Jahren für die Linke Bausenatorin in der Hauptstadt ist.

Den Sturm der Entrüstung, der am Wochenende von Seiten der CDU, FDP und der Immobilienwirtschaft über den Berliner Senat hinwegfegte, ließ sie unkommentiert, ebenso die schon kursierenden Beispielrechnungen, welche Miete künftig wo maximal erlaubt sein soll. Alles Weitere erst an diesem Dienstag, wenn der Senat das umstrittene Gesetzesvorhaben tatsächlich wie geplant beschlossen hat, hieß es aus Lompschers Büro. Das informierte am Montag lieber über den Bau der neuen Stadtmission am Zoo.