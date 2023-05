Aktualisiert am

Wie Arbeitsminister Heil Tarifverträge erzwingen will

Die Bundesregierung ist ein großer Auftraggeber. Arbeitsminister Heil will das nutzen, um soziale Ziele zu erreichen. Aus der Wirtschaft gibt es für Heils Absichten wenig Verständnis.

Die Bundesregierung macht ernst mit ihrem Vorhaben, Aufträge nur noch an Unternehmen zu vergeben, die einem Tarifvertrag unterliegen. Als Schwellenwert ist „ein geschätzter Auftragswert oder Vertragswert von 10.000 Euro ohne Umsatzsteuer“ vorgesehen. Das geht aus dem Referentenentwurf für ein Gesetz „zur Stärkung der Tarifautonomie durch die Sicherung von Tariftreue bei der Vergabe öffentlicher Aufträge des Bundes und weitere Maßnahmen“ hervor, der unter Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erarbeitet worden ist. Ziel ist es, den Trend zur sinkenden Tarifbindung in der deutschen Wirtschaft zu drehen.

Vor einem Monat hatte Heil angekündigt, bis Juni mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Gesetzentwurf vorlegen, der im Bund die Tariftreue vorschreibt. Er strebt an, dass die Auftragnehmer des Bundes ihren Mitarbeitern alle Regelungen des Branchentarifvertrags gewähren – für Lohn, aber auch was Zulagen, Weihnachtsgeld, Urlaub angeht. In Kraft treten soll die Neuregelung zum Jahreswechsel.

Der Aufschlag zum Tariftreuegesetz kommt somit alles andere als überraschend. Schon in ihrem Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP angekündigt: „Zur Stärkung der Tarifbindung wird die öffentliche Auftragsvergabe des Bundes an die Einhaltung eines repräsentativen Tarifvertrages der jeweiligen Branche gebunden, wobei die Vergabe auf einer einfachen, unbürokratischen Erklärung beruht.“ Später hat der Ar­beitsminister diese Absicht wiederholt bekräftigt. „Wenn wir als Staat Steuergeld ausgeben, dann dürfen davon nicht länger Unternehmer profitieren, die ihre Leute nicht ordentlich bezahlen“, argumentiert Heil.

Kritik an mehr Bürokratie

Im Dezember haben die Ministerien für Arbeit und Wirtschaft ein Konsultationsverfahren zu dem Gesetzesplan eingeleitet. Verbände, Kammern, Gewerkschaften, aber auch Anwälte und einzelne Unternehmen haben sich daran beteiligt. Die Reaktionen sind extrem unterschiedlich. „Die Bundestariftreueregelung ist eine Maßnahme zur Stärkung der Tarifbindung, indem sie durch die Schaffung gleicher Wettbewerbschancen So­zial- und Lohndumping maßgeblich zu unterbinden hilft“, urteilt beispielsweise Stefan Körzell, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wenn der Staat seiner Vorbildrolle gerecht werde und die Rolle von Tarifverträgen unterstreiche, werde dies auf die Privatwirtschaft ausstrahlen.

Entgegengesetzt ist die Einschätzung des Verbandes der Familienunternehmer. „Wir lehnen die Bindung der Auftragsvergabe des Bundes an die Einhaltung von Tarifverträgen ab“, schreibt René Bohn, dort Leiter Arbeitsmarkt und soziale Sicherung. Es sei leider eine unsinnige Praxis geworden, Arbeitgeber, die keiner Tarifbindung unterlägen, per se als „schlechte“ Arbeitgeber zu disqualifizieren. Aus Sicht der Familienunternehmer sei es unzulässig, tarifgebundene Unternehmen zu bevorteilen (negative Koalitionsfreiheit).

Gewerkschaften verlieren an Bindekraft

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks äußert sich freundlich im Ton, verständnisvoll zum Ziel, aber kritisch in der Sache. Es sei dem Handwerk ein großes Anliegen, den Arbeitnehmern angemessene und faire Arbeitsbedingungen zu gewähren. In der Regel erfolge dies über tarifvertragliche Strukturen. Tariftreueregelungen im Vergaberecht dienten sozial- und wirtschaftspolitischen Zielen. „Der eigentliche Zweck des Vergaberechts ist jedoch die Organisation des Wettbewerbs um öffentliche Aufträge“, heißt es. Die geplante Regelung führe zu einer weiteren Bürokratisierung. „Vor allem Klein- und Kleinstbetriebe, wie sie im Handwerk vorherrschend sind, werden damit faktisch vom Vergabeverfahren ausgeschlossen“, warnt der Zentralverband.

Wie das Statistische Bundesamt berichtet, ist zuletzt für rund 43 Prozent der Ar­beit­neh­mer in Deutsch­land das Be­schäf­ti­gungs­ver­hält­nis durch einen Tarif­vertrag geregelt gewesen – bei erheblichen Unterschieden zwischen West und Ost. Aber eines ist gleich. Der Wert ist hier wie dort zurückgegangen. Im frü­he­ren Bun­des­ge­biet galt nach Angaben der offiziellen Statistiker 1998 für 76 Prozent der Be­schäf­tig­ten ein Bran­chen- oder Fir­men­ta­rif­ver­trag. Ihre Reich­weite ist dort bis 2021 auf 54 Pro­zent ge­sun­ken. In Ost­deutsch­land sind die Werte von 63 Prozent im Jahr 1998 auf 45 Prozent im vorvergangenen Jahr gesunken. Die Entwicklung ist somit eindeutig: Die Tarifbindung lässt nach.

Doch wer dabei nur auf die Arbeitgeberseite schaut, erfährt nur die halbe Wahrheit. Denn auch die Gewerkschaften verlieren an Bindekraft. Die Zahl ihrer Mitglieder sinkt stetig – von 7,8 Millionen im Jahr 2000 auf 5,6 Millionen im vergangenen Jahr. Das ist ein Rückgang um mehr als ein Viertel. Und da gilt: Mitgliederschwache Gewerkschaften können Tarifverträge schwerer durchsetzen.