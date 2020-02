Fachkräftemangel : Auf der Suche in Mexiko

Ob auf dem Bau, im Handwerk, in der Gastronomie oder in der Pflege: Überall wird Personal gesucht – daran hat auch die aktuelle konjunkturelle Delle nichts geändert. Bild: dpa

Straßen, Brücken, Schienen, Lärmschutz: In Deutschland wird gebaut. Olaf Issinger, Wiesbadener Zweigstellenleiter des Bauunternehmens Eurovia, ist deshalb laufend auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Doch die sind nicht leicht zu finden, weshalb Issinger auch mal ungewöhnliche Wege geht. Im vergangenen Jahr zum Beispiel hat er acht kroatischen Mitarbeitern Deutschkurse von Berlitz verpasst. Die fanden rund ein halbes Jahr lang direkt auf der Baustelle statt: zunächst als Intensivkurs, danach gab es jeweils zwei Stunden Unterricht am Abend. Von ihren eigentlichen Aufgaben wurden die Kroaten dafür freigestellt. Warum er so viel Zeit und Geld investiert? Issinger lacht kurz auf. „Weil wir dringend Leute brauchen.“

Eurovia ist nicht das einzige Unternehmen, dem es helfen würde, wenn mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland kämen. Ob auf dem Bau, im Handwerk, in der Gastronomie oder in der Pflege: Überall wird Personal gesucht – daran hat auch die aktuelle konjunkturelle Delle nichts geändert. 1,4 Millionen Stellen waren nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zuletzt unbesetzt. Weil nun auch noch die Babyboomer in Rente gehen, also die geburtenstarken Jahrgänge der 1955 bis 1969 Geborenen, dürften sich die Engpässe künftig noch deutlich verschärfen.