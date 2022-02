Nach Russlands Attacke : Wie die Ukrainer wirtschaftlich über die Runden kommen

Russlands Angriff hat das Wirtschaftsleben in der Ukraine schwer in Mitleidenschaft ge­zogen. An Geldautomaten bildeten sich Schlangen, ebenso vor Tankstellen. Viele Betriebe arbeiten nicht mehr. Doch die Lage ist unübersichtlich. Viele Menschen fliehen. Auch in nicht direkt umkämpften Gebieten erschienen Leute nicht mehr zur Arbeit, weil sie eingezogen wurden oder flüchteten, berichtet ein westeuropä­ischer Aufsichtsrat eines sehr großen ukrainischen Unternehmens. Er berichtete, lokale Banken hätten Probleme da­mit, Rechnungen an Lieferanten, Ge­hälter an Beschäftigte zu überweisen. Der internationale Flugverkehr liegt am Boden. Die ukrainische Militärführung ordnete die Schließung von Häfen für die zivile Seefahrt an, was den Export einbrechen lässt. Russland hatte zuvor das Asowsche Meer für Schiffsverkehr ge­sperrt, hielt aber seine Häfen am Schwarzen Meer offen.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Schon vorher waren die Preise für Ge­treide auf neue Rekordmarken ge­klettert. Die Ukraine ist – neben Russland – einer der weltgrößten Produzenten von Getreide. Auf beide Länder entfällt mehr als ein Viertel der weltweiten Ausfuhr, von der der Großteil über Hä­fen am Schwarzen Meer abgewickelt wird. Die Ukraine ist auch einer der vier größten Maisexporteure der Welt und lieferte monatlich rund 4,5 Millionen Tonnen an Abnehmer wie China und die EU. Etwa ein Fünftel ihres Handels wickelt die Ukraine per Schiff ab, der ist nun unterbrochen.