Die EU will bestimmte genveränderte Pflanzen wie klassische Züchtungen behandeln. Was Agrarkonzerne und Forscher freut, sorgt in der Biobranche für Unmut.

Es klingt geradezu revolutionär, was die sogenannte „Crispr/Cas-Gen-Schere“ und andere gentechnische Verfahren ermöglichen sollen: Pflanzen werden so modifiziert, dass sie weniger anfällig für Trockenheit, Pilze und andere Krankheiten sind. Erträge könnten steigen, Pflanzen wären widerstandsfähiger gegen klimatische Veränderungen und brauchten weniger Pflanzenschutzmittel. Für die Landwirtschaft wäre das in vielerlei Hinsicht ein Gewinn. So war es für EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans ein einfacher Deal: Die Landwirte akzeptieren, dass die Kommission mit der Reform der Pestizidrichtlinie dafür sorgt, dass der Pestizideinsatz bis zum Jahr 2030 halbiert wird. Zugleich macht sie den Weg für die Zulassung von Saatgut frei, das mit der Gen-Schere oder vergleichbaren Verfahren verändert wurde.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Anne Kokenbrink Redakteurin in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Am 5. Juli will die Europäische Kommission ihren Vorschlag offiziell vorstellen. Im Kern dürfte der sich an einem Entwurf orientieren, der vor zwei Wochen „geleakt“ wurde. Er sieht vor, dass Produkte, die mithilfe der Gen-Schere oder ähnlichen Verfahren verändert wurden, faktisch mit klassischen Züchtungen gleichgestellt werden. Das gilt zumindest, solange keine fremde DNA eingeschleust wurde. Die Kommission folgt der Argumentation der Agrarkonzerne, die die Gen-Schere als beschleunigte Züchtung verkaufen – nicht als „klassische gentechnisch veränderte Organismen“ (GVO).