Nach dem Einreiseverbot : Ohne die Polen geht in Deutschland nichts mehr

Es gibt viele Tätigkeiten, für die sich nur wenige deutsche Arbeitskräfte finden. Schweine und Rinder in Schlachthöfen zerlegen ist so ein Beispiel, die Feldarbeit ein weiteres. Auch auf Baustellen würde es deutlich langsamer vorangehen, wenn nicht so viele Arbeiter aus dem Ausland dort mitanpacken würden. Nicht zu vergessen große Logistikzentren, die Nachschub für die Supermärkte liefern, und der Pflegebereich. Harte körperliche Arbeit gepaart mit vergleichsweise geringer Bezahlung – zuletzt haben oft Osteuropäer solche Jobs übernommen.

Was viele Jahre dank der offenen Grenzen zu Ländern wie Polen und Tschechien gut funktioniert hat, wird in der Corona-Krise mit ihren vielen Reisebeschränkungen zu einem Problem. Ausgerechnet in jenen Bereichen, die für die Versorgung der Bevölkerung so wichtig sind, droht nun das Personal auszugehen. Das gilt nicht nur für die Schlachtbetriebe und Molkereien, um die sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) schon öffentlich Sorgen macht. Auch auf den Feldern fehlt Personal, seitdem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) überraschend und gegen die Empfehlung der EU-Kommission ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter verhängte.