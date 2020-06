Wer hat’s erfunden? : Von der verzweifelten Jagd nach dem Ursprung des Dönerlogos

Da steht er, neben seinem Spieß, das Langmesser in der Hand und lacht mich aus. „Bruder, woher soll ich das wissen? Also alles drauf, oder was?“, ruft er. Zack, fertig. Nächster, bitte.

Was für eine Schnapsidee ist das gewesen, ausgerechnet den Dönerverkäufer zu fragen, ob er weiß, woher das Logo kommt, das auf seine Tüten gedruckt ist, die er jeden Tag hundertemal über die Theke reicht. Ich stehe im Bahnhofsviertel in Frankfurt, in einem dieser gastronomischen Etablissements, die die Hoffnung ausstrahlen, mit Knoblauchsauce und Ayran den Kater am nächsten Tag bekämpfen zu können – ihn aber in Wahrheit nur schlimmer machen. Der Impuls, ihn überhaupt danach zu fragen, mag durch das Bier verstärkt worden sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Mehr als zwei Jahre ist das jetzt her. Der Mann auf der Dönerpapiertüte verfolgt mich bis heute.