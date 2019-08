Entlastung für Angehörige : Weniger Kinder sollen fürs Pflegeheim der Eltern zahlen müssen

Merkel nach ihrem Urlaub : „Sie hat sich bemüht“

Angela Merkel ist zurück auf der politischen Bühne, in ihrem Wahlkreis an der Ostsee stellt sie sich Bürgerfragen – auch über die Flüchtlingspolitik und Greta Thunberg. In Berlin stehen unruhige Zeiten bevor. Doch merkt man davon etwas in Stralsund?