Sky, Amazon und DAZN : Teure Bundesliga

Aktualisiert am

Anbieter wie DAZN oder Amazon fordern Sky heraus und bringen Bewegung in den Markt. Mehr Wettbewerb bei der Vermarktung der Bundesligarechte wäre also möglich. Die Zeche zahlt zurzeit der Fan.

Finden Sie die Bundesliga auch langweilig? Gemeint sind nicht die spielenden Millionäre, denen man auch noch in ihrer letzten Plattitüde gesellschaftliche Bedeutung beimisst, solange sie nur Leistung auf dem Platz zeigen. Es geht ums sportliche Geschehen selbst: Der FC Bayern München schickt sich diese Saison an, zum zehnten Mal in Folge Meister zu werden. Manche entdecken noch Spannung im Kampf um die internationalen Startplätze oder gegen den Abstieg. Andere lesen einfach mal wieder ein Buch. Die Dominanz der Bayern und ihr sportlicher Erfolg sind zunächst das Ergebnis guten Managements. Dies ist anzuerkennen. Trotzdem stellt sich die Frage nach den Strukturen, und hier spielt die Zentralvermarktung der Medienrechte eine wichtige Rolle.

Seitenwechsel: Kartelle sind in Deutschland verboten. Zwar gibt es Ausnahmen vom Kartellverbot, aber grundsätzlich gehen Kartelle mit Vermachtung und überhöhten Preisen einher. Die Vereine erbringen die Leistung, doch der Ligaverband DFL, in dem die Klubs der Ersten und Zweiten Bundesliga zusammengeschlossen sind, bündelt seit Jahren die Medienrechte und vermarktet sie zentral. Während beim Wettbewerb um Spieler und Sponsoren Konkurrenz herrscht, gilt dies beim Wettbewerb der Vereine um Fernsehzuschauer nicht.