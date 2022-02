Folge von Cum-ex-Skandal : NRW will das Steuerstrafrecht verschärfen

In der Bekämpfung des organisierten Steuerbetrugs wie bei „Cum-ex“ will die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen (NRW) eine Verschärfung des Steuerstrafrechts auf den Weg bringen. Nach F.A.Z.-Informationen einigten sich CDU und FDP am Dienstagmittag in der Kabinettssitzung in Düsseldorf auf die Vorlage eines Gesetzesentwurfs, der auf eine Änderung der Abgabenordnung (AO) abzielt. Im Paragraph 370 AO ist Steuerhinterziehung abgebildet, welche der zentrale Vorwurf der Strafverfolgungsbehörden gegen die mehr als 1350 Beschuldigten in den Cum-ex-Geschäften ist.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

„Die Strafverfolgerinnen und Strafverfolger sehen sich bei Cum-ex einem Steuerskandal nie geahnten Ausmaßes gegenüber, einem international agierenden Netzwerk von Bankern und Finanzexperten, die über Jahre hinweg eine Steuerhinterziehungsindustrie gebildet haben“, sagte Peter Biesenbach (CDU), Justizminister von Nordrhein-Westfalen. Aus Sicht der Landesregierung ist eine Änderung zwingend nötig, weil der Gesetzgeber bei der letzten Novelle der Norm vor mehr als einem Jahrzehnt „von ganz anderen Formen“ organisierter Wirtschaftskriminalität ausgegangen ist.

Mindestens sieben Milliarden Euro Schaden

Bei den Aktienkreisgeschäften von Banken, Brokern und Leerverkäufern rund um den Dividendenstichtag wurden Finanzbehörden gezielt getäuscht. Es kam zu Mehrfacherstattungen einer nur einmal angefallenen Kapitalertragsteuer – dem Fiskus entstand ein Schaden von mindestens sieben Milliarden Euro, neuere Schätzungen gehen von einer deutlich höheren Summe aus.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Biesenbach treibt die Sorge um, dass die Abgabenordnung in ihrer derzeitigen Form dem Ausmaß des Cum-ex-Steuerskandals „nicht gerecht“ wird. „Nach der Wertung des Gesetzgebers begründet derzeit die bandenmäßige Hinterziehung von etwa Kapitalertragsteuern – und um die geht es etwa in den Cum-Ex-Verfahren – keinen besonders schweren Fall. Die Differenzierung ist nicht zu akzeptieren.“

In Zahlen ausgedrückt: Bislang droht Angeklagten die höhere Strafe von bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe nur, wenn es um Umsatz- oder Verbrauchsteuern geht – was bei organisiertem Zigarettenschmuggel oder bei Umsatzsteuerkarussellen der Fall ist. Die Regierung von NRW will die organisierte Steuerhinterziehung auf sämtliche Steuerarten ausweiten; wenn der Antrag Zustimmung in Bundesrat und Bundestag findet, könnten künftige Anklagen deutlich schärfere Strafrahmen vorsehen.

Mehr zum Thema 1/

Mehr Befugnisse für Ermittler

Zusätzlich sieht der Vorschlag mehr Möglichkeiten für Telekommunikationsüberwachung von verdächtigen Personen vor, um unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit eine bessere Aufklärung zu ermöglichen.

Auf Betreiben von Biesenbach hatte der Bundesrat im November 2020 einen nahezu gleichen Beschluss verabschiedet und der früheren Bundesregierung zugeleitet. Im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 wurde das Vorhaben aber nicht aufgegriffen. Daher bringe man den Antrag noch einmal ein, betonte Biesenbach am Dienstag in Düsseldorf. „Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen bleibt dran und überlässt den Cum-ex-Strippenziehern nicht das Feld.“