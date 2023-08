Die deutsche Wirtschaft lahmt – wie nun auch der neue Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums bestätigt. Allerdings bemüht sich die Regierung um mehr Dynamik. Am Mittwoch will das Bundeskabinett auf Vorschlag von Finanzminister Christian Lindner (FDP) ein „Wachstumschancengesetz“ beschließen, das unteranderem eine neue Investitionsprämie, üppigere Forschungsförderung und steuerliche Erleichterungen vorsieht, um Unternehmen mehr Spielraum zum Investieren zu geben. Unter dem Strich sah der im Juli bekannt gewordene erste Entwurf aus Lindners Finanzministerium ein jährliches Entlastungsvolumen von 6 Milliarden Euro vor.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Ein wichtiger Baustein aus der Vorlage, der vor allem auf eine Entlastung mittelständischer Unternehmen zielte, wird nun aber aller Voraussicht nach im offiziellen Gesetzentwurf der Bundesregierung fehlen. Nach F.A.Z.-Information hat es die geplante Aussetzung aller Beschränkungen des sogenannten Verlustvortrags im Zeitraum von 2024 bis 2027 nicht durch die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung geschafft. Diese Regelung, die auch als „Aussetzen der Mindestgewinnbesteuerung“ firmiert, wird demnach nicht Teil des Gesetzentwurfs, weil sie nicht die nötige Unterstützung an den anderen Ministerien bekam.

Eine offizielle Bestätigung dieses Sachverhalts durch das Finanzministerium gab es am Montag zunächst zwar nicht. Allerdings wird die Information durch Ausführungen des Ökonomen Lars Feld gestützt, der auch Lindners Berater ist: „Die Aussetzung der sogenannten Mindestgewinnbesteuerung für 2024 bis 2027 beim Verlustvortrag scheint es hingegen nicht durch die Ressortabstimmung geschafft zu haben“, schreibt Feld in einem Gastbeitrag.

Nicht „nur kleine Schritte gehen“

Dieser Schritt „würde wie eine Steuersatzsenkung wirken und könnte insofern einen Beitrag für mehr Investitionstätigkeit leisten“, erläutert der frühere Vorsitzende des Sachverständigenrats für Wirtschaft. Sein Rat dazu an die Regierung: „Mehr Mut zeigen – und nicht, wie zu hören ist, nur kleine Schritte gehen.“ Ob es tatsächlich auf eine Streichung dieses Vorhabens hinausläuft oder ob die betroffenen Unternehmen vielleicht Ersatz an andere Stelle erhalten, könnte indes noch Gegenstand regierungsinterner Verhandlungen bis kurz vor der Kabinettssitzung am Mittwoch sein.

Das Wirtschaftsministerium erkennt in seinem am Montag vorgelegten Monatsbericht noch keine Anzeichen einer selbständigen Belebung der Wirtschaft, die sich seit Jahresbeginn an der Schwelle zur Rezession bewegt. „Aktuelle Frühindikatoren wie Auftragseingänge und Geschäftsklima, aber auch die verhaltende Entwicklung der Welt­kon­junk­tur, deuten vorerst nicht auf eine nach­hal­tige wirtschaftliche Belebung in Deutschland hin“, schrieben die Fachleute von Minister Robert Habeck (Grüne) in dem Bericht. Und weiter: „In den kommenden Monaten ist mit einer verminderten Dynamik am Arbeitsmarkt zu rechnen, die Unternehmen planen weniger Neueinstellungen.“ Am ehesten sei „mit weiter rückläufigen Inflationsraten und steigenden Tarifabschlüssen“ von einer zunehmenden Belebung des privaten Verbrauchs auszugehen.

Energiepreise beschäftigen Unternehmen

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) macht indes die hohen Energiepreise als eine der Hauptursachen der Wirtschaftsmisere aus: „Es ist vor allem die Unsicherheit über eine stabile und zukunftssichere Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen insgesamt, die die Unternehmen belasten“, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks dem Fernsehsender Phoenix.

Sein Dachverband erlebe in der Tat, dass sehr viele Unternehmen ins Ausland schauten und Produktion verlagerten, nicht nur um neue Märkte zu erschließen, sondern in zunehmenden Maße aus Kostengründen: „Weil es in Deutschland zu teuer wird“, sagte Dercks. Hier müsse die Bundesregierung gegensteuern, damit sich dieser beginnende Prozess „nicht zu einem Flächenbrand“ auswachse.