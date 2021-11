Häusliche Intensivpflege : Die Angst vor dem Zwangs-Umzug ins Heim

Maria-Cristina Hallwachs war erst 18 Jahre alt, als sich ihr Leben komplett veränderte. Damals machte sie mit ihren Eltern Urlaub auf Kreta und sprang – nach eigener Aussage etwas übermütig – in einen Swimmingpool, stieß mit dem Kopf auf dem Boden auf und brach sich den obersten Halswirbel. Seitdem ist sie querschnittsgelähmt, muss mithilfe eines Zwerchfellsimulators beatmet werden und ist rund um die Uhr auf Unterstützung durch ausgebildete Krankenpflegekräfte angewiesen.

Trotzdem findet sie heute, mit 47 Jahren, dass sie „eigentlich in einer recht privilegierten Lage“ ist. Was sie meint: Sie lebt in ihrer eigenen Wohnung, hat Familie und Freunde, die für sie da sind, und kann – im wahrsten Sinne – für sich selbst sprechen. Mithilfe vieler kleiner technischer Hilfsmittel kann sie sogar selbst das Licht im Wohnzimmer an- und ausschalten, ihre E-Mails beantworten und ans Telefon gehen. Eine Sorge hat sie allerdings: ob das alles künftig so bleibt.

Damit ist sie nicht allein. Rund 20.000 Menschen werden in Deutschland Schätzungen zufolge zu Hause intensivpflegerisch betreut, darunter Querschnittsgelähmte, Menschen, die beatmet werden müssen oder tracheotomiert sind oder an einer neuromuskulären Erkrankung wie ALS leiden. Eine kleine Gruppe, die in großem Aufruhr ist. Denn in der häuslichen Intensivpflege wird vieles anders.

Klare Qualitätskriterien und mehr Kontrollen

Hintergrund ist das im vergangenen Jahr beschlossene Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz, um das es schon länger Streit gibt. Es verfolgt ein sinnvolles Anliegen, wie auch Kritiker nicht bestreiten: die Versorgung von Intensivpflegebedürftigen zu verbessern und Missstände zu beseitigen. Kriminelle, vor allem russischstämmige Pflegedienstbetreiber, hatten die Sozialkassen mutmaßlich um hohe Summen betrogen und Menschenleben gefährdet, indem sie unqualifiziertes Personal mit gefälschten Zertifikaten einsetzten. Das Gesetz aus dem Haus von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht nun klare Qualitätskriterien und Kontrollen vor.

Viele Betroffene haben jedoch Angst, dass sie durch die neuen Regelungen ihr Recht auf Selbstbestimmung verlieren. Die erste Fassung des Gesetzentwurfs sah vor, dass schwer kranke Pflegebedürftige in der Regel im Heim oder in sogenannten Pflege-WGs versorgt werden sollen, und sorgte unter Betroffenen und deren Verbänden für so viel Protest, dass der Entwurf mehrfach umgeschrieben wurde. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung erinnerte an die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, wonach behinderte Menschen selbst entscheiden dürfen, „wo und mit wem sie leben“.

Der umstrittene Passus wurde gestrichen, doch die Sorgen der Betroffenen sind damit nicht verschwunden. Sie befürchteten, dass die Krankenkassen einen Umzug in ein Pflegeheim anordnen könnten – oder die Hürden für die kostenintensive Versorgung zu Hause so hoch werden, dass sie faktisch kaum noch möglich ist, sagt Christoph Jaschke von der Deutschen Fachpflege Gruppe, die rund 1700 beatmete Menschen versorgt. Grund ist unter anderem eine Formulierung im Gesetz, wonach den „berechtigten Wünschen“ der Versicherten, wo sie gepflegt werden, zu entsprechen sei. Welche Wünsche berechtigt sind, ist aber nicht näher definiert. Einmal im Jahr soll zudem der Medizinische Dienst der Kassen prüfen, ob die Versorgung am Wunschort sichergestellt ist. Das sei wichtig, weil Mängel in der außerklinischen Intensivpflege lebensbedrohliche Konsequenzen haben könnten, betont das Bundesgesundheitsministerium.