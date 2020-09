Votum zur Zuwanderungsbremse : Wie die Schweiz am eigenen Ast sägt

Für Peter Spuhler ist die Sache klar: Der Chef des Schweizer Bahntechnikkonzerns Stadler Rail hält es für „grob fahrlässig“, die gute Anbindung der Eidgenossenschaft an den europäischen Binnenmarkt aufs Spiel zu setzen. Daher warnt Spuhler seine Mitbürger eindringlich davor, an diesem Sonntag für die „Begrenzungsinitiative“ der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) zu votieren. Diese gefährde den Wirtschaftsstandort Schweiz.

Spuhler ist mit dieser Ansicht nicht allein: Eine breite Phalanx von Unternehmensführern, Verbänden und Gewerkschaften lehnt das Ansinnen der SVP ab, die Zuwanderung aus der EU fortan mittels Kontingenten zu steuern und zu bremsen. Das Besondere an Spuhler ist allerdings: Der Unternehmer ist selbst Mitglied der SVP und saß viele Jahre im Parlament in Bern. Aber in diesem Fall sieht er seine Partei über das Ziel hinausschießen. Denn ein Kontingentsystem widerspricht dem seit 2002 geltenden Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU. Gemäß Initiativtext soll dieses Abkommen binnen eines Jahres nach Annahme der Initiative im Einvernehmen mit Brüssel außer Kraft gesetzt werden. Gelingt das nicht, wovon auszugehen ist, soll die Schweiz den Vertrag kündigen. Damit jedoch fielen automatisch weitere wichtige bilaterale Vereinbarungen mit Brüssel weg, die der exportstarken Schweizer Wirtschaft bisher einen weitgehend schrankenlosen Zugang zum europäischen Binnenmarkt sichert.

„Stoppen wir die Zuwanderung, stoppen wir die Wirtschaft“

Nach Ansicht der SVP hat die Zuwanderung infolge der Einführung der Personenfreizügigkeit, die es EU-Bürgern erlaubt, in der Schweiz zu arbeiten, und Schweizern ermöglicht, in der EU tätig zu werden, negative Folgen für das Land wie steigende Mieten, knappen Wohnraum, volle Züge und Straßen, Arbeitsplatzverluste der Einheimischen und steigende Ausgaben für Sozialhilfe.

Nach Einschätzung der meisten Fachleute hat das Freizügigkeitsabkommen der Schweiz und ihrer Bevölkerung indes mehr genutzt als geschadet. In einer Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich gaben rund drei Viertel von 209 befragten Ökonomen an, dass das Abkommen aus wirtschaftlicher Sicht vorteilhafter sei als eine eigenständige Regelung der Zuwanderung. 87 Prozent der Befragten äußerten, dass sich die bilateralen Verträge mit der EU positiv auf den Wohlstand in der Schweiz auswirkten. Auch nach Ansicht der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse profitiert die Schweiz von der Personenfreizügigkeit mit der EU. Seit deren Einführung, so schreibt Avenir in einer aktuellen Studie, seien das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Arbeitsproduktivität und das Exportvolumen Jahr für Jahr gestiegen. Mehr als die Hälfte der Schweizer Ausfuhren gehen in die EU. Die Einwanderung sei auch nicht auf Kosten der einheimischen Arbeitnehmer gegangen. Tatsächlich haben bereits früheren Studien ergeben, dass die Offenheit gegenüber Arbeitssuchenden aus der EU das Schweizer Lohnniveau insgesamt nicht beeinträchtigt hat, da die Zuzügler überwiegend ergänzende Qualifikationen eingebracht hätten. Bis zur Corona-Krise blieb die Arbeitslosenquote zwischen 2 und 3 Prozent.

Die im Umlageverfahren finanzierte staatliche Rentenversicherung (AHV) hat von der Zuwanderung in die Schweiz profitiert. Nach Erhebungen des Wirtschaftsministeriums tragen Ausländer aus der EU und der Efta 26,5 Prozent zur Finanzierung bei, während die Rentner aus diesen Ländern lediglich 15,9 Prozent der Leistungen beziehen. In der Arbeitslosenversicherung hingegen übersteigen die Leistungen die Einzahlungen. Dies liegt daran, dass Ausländer häufiger in Branchen arbeiten, die saisonalen Schwankungen unterliegen wie dem Bau und dem Gastgewerbe. Die Sozialhilfequote der EU-Bürger betrug zuletzt 2,9 Prozent und lag damit oberhalb jener der Schweizer (2,2 Prozent).

Rund 19 Prozent der EU-Bürger in der Schweiz arbeiten im Gesundheitswesen. Ohne sie wäre die Covid-19-Krise kaum zu bewältigen gewesen, stellt Avenir Suisse fest und folgert: „Ein Wegfall der Personenfreizügigkeit würde die Versorgungssicherheit in der Schweiz mindern.“ Ein bloßes Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der EU wäre nach Ansicht der Denkfabrik kein gleichwertiger Ersatz für die bestehenden bilateralen Verträge. Letztere böten eine viel umfassendere Einbindung in den europäischen Binnenmarkt.

Der Unternehmer Peter Spuhler fürchtet sich vor dem enormen bürokratischen Aufwand, der mit einer Wiedereinführung eines Kontingentsystems einherginge. „Dürfen wir keine Ingenieure mehr in die Schweiz holen, müssten wir Bereiche ins Ausland verlagern", sagte er der Zeitung „Blick" und fügte hinzu: „Stoppen wir die Zuwanderung, stoppen wir die Wirtschaft." Nach jüngsten Umfragen wollen fast zwei Drittel der Schweizer gegen die „Begrenzungsinitiative" stimmen.