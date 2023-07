Aktualisiert am

Das Problem liegt dort, wo der Rhein am schönsten ist. Entlang des von Burgen und Weinbergen gesäumten Flussabschnitts liegen der weltberühmte Loreley-Felsen und malerische Orte wie Eltville, Bacharach und Rüdesheim. Der obere Mittelrhein zählt sogar zum Weltkulturerbe der UNESCO. Aber der Rhein ist nicht nur schön, sondern auch die mit Abstand wichtigste Wasserstraße in Deutschland und damit eine klimaschonende Alternative zum Straßenverkehr. Ein großes Binnenschiff kann so viel Fracht aufnehmen wie rund 150 Lastwagen.

Die Krux ist nur: Auf dem gut 50 Kilometer langen Rhein-Abschnitt zwischen Mainz und Sankt Goar gibt es viele Stellen, an denen die Fahrrinne besonders flach ist. Immer wieder wird deshalb der Mittelrhein in den trockenen Sommermonaten, wenn der Pegelstand des Flusses sinkt, zum Nadelöhr für die Schiffe.