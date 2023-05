Aktualisiert am

Der Fleischkonsum der Deutschen ist abermals gesunken. Fleischalternativen haben davon aber nur am Rande profitiert.

Seit Jahren verzehren die Deutschen immer weniger Fleisch. Je Person wurden im vergangenen Jahr 52 Kilogramm gegessen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das sind rund 4,2 Kilogramm weniger als noch 2021. Im Zehnjahresvergleich ist der Konsum um knapp 15 Prozent zurückgegangen und hat den niedrigsten Wert seit Beginn der Berechnung im Jahr 1989 erreicht. Größter Verlierer dabei ist Schweinefleisch. Während sich bei Geflügel- und Rindfleisch nur minimale Verluste abzeichneten, aß jeder Deutsche im vergangenen Jahr im Durchschnitt etwa 2,8 Kilogramm weniger Schweinefleisch. Ähnlich wie der Konsum ist auch die Produktion von Fleisch geschrumpft – um 8 Prozent zum Vorjahr.

Anne Kokenbrink Redakteurin in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Profitiert davon die Veggie-Branche, weil Verbraucher verstärkt zu Alternativprodukten greifen? Die Vermutung liegt nahe, lässt sich aber nur bedingt bestätigen. Auch wenn die Produktion von Fleischalternativen 2022 um 6,5 Prozent auf rund 104.000 Tonnen anstieg, wuchs sie deutlich langsamer als noch 2021 – damals waren es 17 Prozent. Auch die nachgefragten Mengen sind überschaubar: Nach Angaben des Datendienstleisters Statista lag der Absatz von Fleischalternativen im Handel 2021 bei rund 400 Gramm je Einwohner.

Fleischersatz nicht die Hauptursache

Laut Prognosen soll er bis 2027 auf 1,38 Kilogramm wachsen. Auch wenn man davon ausgeht, dass sich der Absatz von 2021 bis 2022 auf 0,8 Kilogramm je Person verdoppelt haben könnte, scheint Fleischersatz nicht die Hauptursache dafür zu sein, dass Menschen auf herkömmliches Fleisch verzichten. Nach Ansicht von Klaus Martin Fischer, Partner bei der Beratungsgesellschaft Ebner Stolz, ist der Boom bei Ersatzprodukten vorüber. Ihm zufolge ist es „unübersehbar, dass einige ‚dunkle Wolken‘ am bis dahin sonnenscheinverwöhnten ‚Plant-Meat-Himmel‘ aufziehen“. Die Attraktivität des „Neuen“ nutze sich ab, und dieses verliere an Anziehungskraft. Objektive Kriterien wie Preis, Geschmack oder Mehrwert würden stattdessen wichtiger.

Zahlen des Marktforschungsunternehmens GfK unterstreichen, dass zwar mehr und mehr Deutsche Fleischalternativen einmal probieren und versuchsweise auf den Grill legen, aber selten zu Dauerkunden werden. Laut Fischer greifen Kunden im Supermarkt vor allem zu günstigerem Hähnchenfleisch oder stattdessen zu herkömmlichen Lebensmitteln wie Gemüse und Getreide. Deren Pro-Kopf-Konsum hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Wohl auch deshalb fristen Fleischalternativen ein Nischendasein: Der Warenwert von Fleischerzeugnissen macht mit 42 Milliarden Euro knapp das 80-Fache des Wertes von Fleischalternativen aus. Bezogen auf die Menge erreichen sie nach Angaben der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) rund 2,7 Prozent der Umsätze an Fleisch, Wurst und Geflügel.

Dass der Fleischkonsum so stark gesunken ist, begründet Mechthild Cloppenburg, Marktexpertin Fleischwirtschaft bei AMI, mit der Kaufzurückhaltung der Kunden. Viele niedrigere und mittlere Einkommensschichten hätten beim Fleischkauf gespart – besonders bei der Hauptfleischart Schwein. Rindfleisch hingegen sei schon vom Preis her ein höherwertiges Lebensmittel, das Verbraucher ohnehin seltener essen würden. Die Preise für Fleischprodukte im Handel legten 2022 nach Angaben des Statistischen Bundesamts um knapp 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. In Folge kauften die Verbraucher weniger davon ein: Die Einkaufsmengen von Fleischprodukten nach gingen laut GfK 2022 um 8,4 Prozent zurück. Dabei sei zu berücksichtigen, dass nach Ende der Corona-Beschränkungen wieder mehr Bürger Fleisch außer Haus aßen. Anders als Fleisch gingen die Preise für Fleischersatz nach Angaben der AMI um 0,5 Prozent zurück.

„Schweinefleisch hat ein Imageproblem“

Dass ausgerechnet Schweinefleisch seltener auf dem Teller der Deutschen landet, hat für Berater Fischer abgesehen vom Preis eine zentrale Ursache. „Schweinefleisch hat ein Imageproblem“, sagt er. Die Speisekarte der jungen Generation habe sich geändert, der Trend gehe hin zu mehreren, kurzen Mahlzeiten, die sich einfach zubereiten lassen. Dafür eigne sich Schweinefleisch nicht so gut. Auch mit Blick auf Nachhaltigkeit und Gesundheit schneide das Schwein in der Bilanz oft schlechter ab als etwa Geflügel.

Für das kommende Jahr rechnet Cloppenburg von der AMI damit, dass sich der Abwärtstrend beim Konsum leicht abschwächt. Der Konsum von Rindfleisch könnte sogar leicht ansteigen, weil die Gastronomie wieder mehr Edelstücke verwende. Mögliche Preissenkungen könnten den Konsum ankurbeln. Fischer erwartet einen zunehmend dynamischen Abwärtstrend beim Schweinefleisch. Der Markt der Alternativprodukte hingegen werde zwar wachsen, aber keine Revolution auslösen. „Realistisch schätze ich den Marktanteil in Zukunft vergleichbar mit dem Bio-Segment ein. 10 bis 20 Prozent der Produktsegmente sind mit pflanzlichen Fleischalternativen machbar“, sagt er.

Mehr zum Thema 1/

Die Fleischwirtschaft in Deutschland sieht sich auch deshalb zunehmenden Veränderungen ausgesetzt. Heike Harstick, Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Fleischwirtschaft, betont, dass die Branche die Herausforderungen längst angenommen hätte und „mitten in der Transformation“ sei. „Wichtig sind Veränderungen in der Haltung der Tiere“, sagt sie, verweist jedoch auch auf den Weltmarkt, auf dem die Zeichen für Fleischkonsum auf Wachstum stünden.