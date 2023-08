Wahlen in Argentinien : Dollar statt Peso? Was der libertäre Javier Milei den Argentiniern verspricht

Niemand außer ihm könne die Inflation in den Griff bekommen, sagt Javier Milei. Und das ist ein großes Wahlversprechen in Argentinien. Dort beträgt die Teuerung über die vergangenen zwölf Monate nämlich nicht weniger als 115 Prozent, was dazu beigetragen hat, dass immer mehr Argentiniern am Ende des Monats das Geld fehlt. 40 Prozent der Argentinier gelten heute als arm.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Der hoch verschuldete Staat pfeift ebenfalls aus dem letzten Loch. Das Vertrauen in die Politik, einen Ausweg aus der Krise zu finden, ist so gering, dass viele Argentinier bereit sind, bei den Wahlen im Oktober ihre Stimme dem 52 Jahre alten Ökonomen und Abgeordneten Javier Milei zu geben. Milei, der sich als libertärer „Anarcho-Kapitalist“ sieht, verkörpert die Verabscheuung der „politischen Kaste“, wie er sie nennt. Das kommt in Argentinien offensichtlich an. Bei den Vorwahlen am vergangenen Sonntag erhielt Milei 30 Prozent der Stimmen, mehr als seine Gegenspieler der linksprogressiven Regierungskoalition und des rechtsliberalen Oppositionsbündnisses. Nun gilt er als Favorit für die Wahlen im Oktober.