Wahl im ärmsten Land Europas : Zwei Harvard-Manager sollen Bulgarien wieder flottmachen

Die beiden Unternehmer Assen Wassilew und Kyrill Petkow haben die Parlamentswahl in Bulgarien quasi im Alleingang gewonnen. Doch wer sind sie – und was wollen sie?

Es klang ein wenig übermütig, als Assen Wassilew Mitte vergangener Woche sagte: „Der Trend geht nach oben, wir haben eine Chance auf Platz eins.“ Vier Tage vor der Parlamentswahl in Bulgarien am Sonntag lag seine Partei „Wir setzen den Wandel fort“ noch acht Punkte hinter der konservativen GERB-Partei des früheren, von Korruptionsvorwürfen begleiteten Ministerpräsidenten Bojko Borrisow auf Platz zwei. Das war schon ein Erfolg, hatten Wassilew und sein Freund Kyrill Petkow die Partei doch erst im September gegründet.

Doch Wassilews selbstbewusst zu Schau getragene Selbstgewissheit trog nicht: Montagvormittag, es sind etwa die Hälfte der Stimmen ausgezählt, liegt seine Partei mit 26 Prozent der Stimmen deutlich vor GERB, die nur auf rund 21 Prozent kommt. Zusammen mit zwei anderen Reformparteien und den Sozialisten sollte das der neuen Gruppierung im bitterarmen Bulgarien eine Option geben, das mit ihrem Namen gegebene Versprechen auf weitere Veränderungen durch Regierungshandeln einzulösen.

Doch wer sind die mutmaßlich neuen starken Männer in Sofia? Und wie gelang es ihnen, in so kurzer Zeit fast aus dem Nichts die Macht zu erobern, auch wenn nur vier von zehn Bulgaren inmitten der schlimmsten Zuspitzung der Corona-Krise zur Wahlurne gingen?

Eine Politiker-Karriere war nie geplant

Dass er und sein Freund Kyrill Petkow, manche nennen sie das „Harvard-Duo“, für Regierungsämter kandidieren, sei nie geplant gewesen, berichtete Wassilew vor einigen Tagen im Telefonat aus seinem zur provisorischen Wahlkampf- und Parteizentrale umfunktionierten Firmensitz in Sofia. Auch nicht, als Staatspräsident Rumen Radew die Unternehmer im Mai dieses Jahres zu Ministern auf Zeit berief: Petkow für Wirtschaft, Wassilew für die Finanzen.

Beide reüssierten, räumten in ihren Behörden auf. Petkow durchlüftete die staatliche Entwicklungsbank, die ihre Gelder an wenige große statt wie vorgesehen an viele kleine Unternehmer vergab. Wassilew, der schon 2013 als damals 35-jähriger einmal 77 Tage lang das Ministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus inmitten einer Energiekrise geführt hatte, stellte das Finanzministerium auf den Kopf. „Alle Kontrollen waren ausgeschaltet, wir fanden viele Hinweise auf Korruption und den Missbrauch staatlicher Gelder.“ Staatsanwälte wurden eingeschaltet.

Wassilew und seine Leute reformierten die Steuererhebung: „Die konzentrierten sich bisher auf kleine Läden, Bäckereien, Friseure und so weiter. Wir haben die Arbeit auf die großen, säumigen Steuerzahler ausgerichtet. Binnen vier Monaten haben wir zusätzlich 2,5 Milliarden Lew gefunden.“ Das entsprach etwa 5 Prozent der 2021 geplanten Staatsausgaben. Es gab mehr Geld fürs Gesundheitswesen, die Renten wurden erhöht. „Viele Rentner leben jetzt auf und nicht mehr unter der Armutsgrenze“, sagt Wassilew.

„Keine Korruption, keine Ineffizienzen“

Die Öffentlichkeit staunte, was alles möglich war, die Zustimmungswerte der Regierung lagen bei 54 Prozent. Petkow und Wassilew fanden, auf dem Rückenwind der öffentlichen Meinung segelnd, Gefallen am Regieren. „Eigentlich wollten wir nur für ein paar Monate dort bleiben, Probleme lösen und dann zurück ins Geschäft“, sagt Wassilew. Das war gestern. Jetzt haben die wegen des Wahlkampfs Mitte September aus der Regierung geschiedenen Technokraten offenbar das Mandat der Wähler, um den Wandel als Politiker fortzusetzen.