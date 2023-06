In der Werkshalle der Lyrd GmbH arbeiten an diesem Dienstag gut ein Dutzend Mitarbeiter. Es riecht wie in einem Nagelstudio, nach Lösungsmitteln und scharfen Chemikalien, obwohl die Eingangstore zur Halle weit geöffnet sind. Hier werden Carbonteile für Sportwagen hergestellt: Heckflügel, Radkappen, Lüftungen. Die glänzenden, schwarzen Teile ruhen auf Tischen und Gestellen, bereit, verpackt zu werden. In einem abgetrennten Raum sitzen oder stehen hinter großen Pulten die Mitarbeiter, ein jeder in seine Aufgabe vertieft. Es wird geformt, geschliffen, laminiert, lackiert. Sie sind schon seit sieben Uhr morgens hier, jetzt ist es Mittag, die Pause naht. Bis Feierabend vergehen noch mal einige Stunden. Erst um Viertel vor fünf können Latexhandschuhe und Arbeitskluft abgelegt werden.

Anna Sophie Kühne Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Ein langer Tag. Doch dafür wartet auch ein langes Wochenende, an dem die Beschäftigten mit ihren Kindern auf den Campingplatz fahren oder gleich morgens ins Fitnessstudio gehen können. Hier, in einem kleinen Ort vor den Toren Stuttgarts, lässt sich bereits heute erleben, was einigen als das Arbeitsmodell der Zukunft gilt: die Viertagewoche.