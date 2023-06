Aktualisiert am

Bauernpräsident im Interview : „Mein Appell an die Verbraucher: deutsche Produkte kaufen“

Der Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied erklärt, warum Lebensmittel teuer bleiben, was die Ampelkoalition in seinen Augen versäumt – und ob die Zukunft im Laborfleisch oder im klassischen Schnitzel liegt.

Herr Rukwied, der Bauerntag steht vor der Tür – in Westfalen, einer Hochburg der Schweinehaltung. Um mehr Tierwohl in die Ställe zu bringen, wurde jetzt das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz beschlossen. Verbraucher sollen einfacher erkennen, aus welcher Haltung ihr Fleisch kommt. Was ändert sich damit?

Anne Kokenbrink Redakteurin in der Wirtschaft

Das Gesetz wird im Wesentlichen nichts verändern. Wir befürchten, dass sich der Strukturbruch in der Schweinehaltung fortsetzen wird. Das, was beschlossen wurde, ist ein überfälliger Schritt in die richtige Richtung. Da muss aber nachgebessert werden. Die Ferkelerzeugung ist darin nicht enthalten, die Gastronomie, Fleisch- und Wurstwaren oder Kantinen bleiben ebenfalls außen vor. Es gibt Förderobergrenzen, die rund 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe von vornherein ausschließen. Wir plädieren deshalb dafür, möglichst schnell eine verpflichtende Haltungs- und Herkunftskennzeichnung für alle Nutztiere einzuführen.

Während in anderen Wirtschaftsbereichen große Veränderungen anstehen, kann von Durchbrüchen in der Tierhaltung bisher keine Rede sein, wenn es auch etwa minimal mehr Platz für einen Teil der Tiere gibt. Wie erklären Sie das?

Über die Kriterien und Größenordnungen kann man sich trefflich streiten. Aber wir haben schon heute mehr Tierwohl in zahlreichen Ställen, zum Beispiel über die Initiative Tierwohl. Die Kriterien liegen über dem gesetzlichen Standard. Es werden mehr Platz oder Spielgeräte angeboten. Für uns ist das ein Fortschritt.

Das sieht nicht jeder so.

Ich kann nur jedem Landwirt raten, Kritik anzunehmen und Wissenschaft, Innovation und das eigene Know-how zu nutzen, um Dinge zu verbessern. Der Blick nach hinten hilft wenig. Das nüchterne Wissen, mit Tieren Geld verdienen zu müssen, ist meines Erachtens aber legitim. Ich bin auf einem tierhaltenden Betrieb mit Kühen, Schweinen und Hühnern aufgewachsen. Dabei habe ich eine Beziehung zu unseren Tieren aufgebaut. Ich kannte jede Kuh und jedes Kalb. Trotzdem ist es wichtig und notwendig, mit der Milcherzeugung oder den gemästeten Bullen Geld zu verdienen.

Deutschland eilt der Ruf voraus, zu viel günstiges Fleisch für die breite Masse zu produzieren. Ist ein gewisser Abbau der Tierzahlen also überhaupt aufzuhalten?

Die Tierzahlen abzubauen ist von Teilen der Politik gewollt. Ich halte das für nicht richtig. Die Situation, die wir im letzten Jahrzehnt erlebt haben, ist dramatisch. Wir haben die Hälfte der Betriebe in der Schweinehaltung verloren und den Bestand um 5,8 Millionen Tiere abgebaut. Die Spanier hingegen haben im selben Zeitraum in etwa um sieben Millionen Tiere aufgestockt. Auch die Zahl der Rinder- und Milchviehhalter geht zurück. Doch gerade Grünland ist wichtig, für Ökologie, Biodiversität und CO 2 -Speicherung. Das lässt sich nur über Tierhaltung erhalten.

Viele Milchkühe stehen aber nicht mehr auf der Weide und werden mit Mais gefüttert. Gilt Ihr Argument in der Breite? Was ist mit Schweinen und Geflügel?

Zu einer ausgewogenen Futterration für Kühe gehört auch eine Portion Mais. Rund 90 Prozent des Futters kommen aus der eigenen Produktion. Dazu gehört beispielsweise auch Getreide. Bei Schweinen und Geflügel kommen rund 70 Prozent aus der eigenen Erzeugung.