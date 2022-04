Nir Rosenfeld kann auf die Minute genau sagen, wann er beschlossen hat, nie wieder ein Stück Fleisch in den Mund zu nehmen: „4. September 2017, 21 Uhr.“ Er hat in jenem Moment einen Handy-Screenshot gemacht, nachdem er auf Youtube das Video eines Aktivisten geschaut hatte, der Tiere aus Käfigen befreit. Es war nicht das erst Video dieser Art, das sich der heute Einundfünzigjährige angesehen hat, aber dieses habe ihn endgültig zum Veganer gemacht. Dass Rosenfeld einmal alle tierischen Produkte aus seinem Leben verbannen würde, war nicht absehbar. Im Gegenteil. Als er klein war, haben seine Eltern in seiner Heimat Tel Aviv ein Restaurant betrieben, das zu Deutsch „Fleisch“ heißt. In dem Steakhouse ist er großgeworden, dort hat er gelernt, Gastronom zu sein. Als er vor knapp zwanzig Jahren nach Frankfurt kam, übernahm er zwei Restaurants, in denen Steaks und Burger auf der Karte standen. „Ich habe Fleisch geliebt“, sagt er. Bis zum 4. September 2017.