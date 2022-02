Geschichte einer Plünderung : Amerika kapert Zentralbankreserven von Afghanistan

Aktualisiert am

Unterstützer einer afghanischen Nichtregierungsorganisation protestieren in Kabul gegen die Konfiszierung der afghanischen Vermögenswerte. Bild: EPA

Die amerikanische Regierung hat Vermögen im Wert von rund sieben Milliarden Dollar eingefroren, das Afghanistan bei der Federal Reserve in New York deponiert hat. Die Hälfte des Geldes wird für einen Kreis von Opfern des 9/11-Attentats reserviert. Der Rest soll der afghanischen Bevölkerung zu kommen, die bis zur Beschlagnahmung Eigentümer des Vermögens war. Das hat der US-Präsident Joe Biden per Dekret angeordnet. Ein Gericht hat das letzte Wort.

In einer Mitteilung des Weißen Hauses wird die Anordnung als Maßnahme dargestellt, um wenigstens einen Teil des Geldes zu sichern und den Afghanen am Taliban-Regime vorbei humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Das afghanische Vermögen ist in Dollar angelegt und damit von dem dramatischen Verfall der afghanische Währung unberührt. Afghanistan selbst steuert auf eine schwere Hungersnot zu. Nach Angaben der Vereinten Nationen leiden 22 Millionen Afghanen Hunger, 95 Prozent der Bevölkerung hatte im Dezember zu wenig zu Essen.

Das Weiße Haus verweist darauf, dass Anwälte von zwei Klägergruppen aus Opfern des 9/11-Attentats bereits Vollstreckungsbescheide über das afghanische Geldvermögen in den USA erwirkt hätten. Das Präsidentendekret sichere, dass wenigsten etwas von dem Geld für die Afghanen bleibt. Tatsächlich hatte eine Gericht in New York vor zehn Jahren zu Gunsten der sogenannten Havlish-Gruppe auf Entschädigung in Höhe von 6 Milliarden Dollar entschieden. Das Urteil richtete sich aber nicht gegen den afghanischen Staat, sondern gegen die Taliban und galt zudem als symbolisch. Es war überdies ein sogenanntes Säumnisurteil: Vertreter der Taliban erschienen damals aus naheliegenden Gründen nicht vor Gericht, um ihre Sichtweise zu präsentieren.

„Bizarre Logik“

Die Lage änderte sich, als die Taliban Mitte August siegreich in Kabul einmarschierten. Die US-Kläger versuchten unverzüglich, Vollstreckungsbescheide über das afghanische Vermögen vor Gericht zu erwirken, diesmal mit Erfolg. „Die Hauptakteure, die dieses Unrecht verursachen, sind das amerikanische Recht, ein amerikanischer Richter und eine Gruppe von 9/11-Familien“, stellte die Juristin Erin Farrell Rosenberg klar. Die Menschenrechtsexpertin übte scharfe Kritik an der richterlichen Gewährung des Vollstreckungsbescheides. Sie hätte nie erfolgen dürfen.

Die Entscheidung beruht darauf, dass die Taliban plötzlich mit dem afghanischen Staat gleichgestellt ist und das Staatsvermögen des hungernden Afghanistans deshalb für amerikanische Schadenersatzklagen verfügbar macht, „eine bizarre Logik“, kommentierte der Politologe Daniel Drezner in eine Washington-Post-Kolumne. Mehr noch, so Rosenberg: Wenn man zum Schluss kommt, dass die Taliban zurecht Schadenersatz schuldig sind, werden sie durch diese Gerichtsentscheidung von ihrer Schuld befreit.

Dazu kommt, dass das afghanische Volk, das jetzt ihres Vermögens beraubt wurde, ebenfalls Opfer der Taliban ist und, wie Rosenberg anmerkt, im Zweifel stärker unter den Taliban gelitten hat als die Opferfamilien. Die Gleichstellung der Taliban mit dem afghanischen Staat ist nach ihrer Darlegung auch deshalb fragwürdig, weil weder die amerikanische Regierung noch die Vereinten Nationen die Taliban als rechtliche Vertreter Afghanistans akzeptiert haben.

Nicht Afghanen am Attentat beteiligt

„Das Geld gehöre nicht den Taliban, sondern dem afghanischen Volk“, sagt Abid Amiri, Autor des Buches „The Trillion-Dollar War.“ „Afghanen waren übrigens an dem 9/11-Attentat nicht beteiligt“, ergänzt der Ökonom, dafür aber Personen aus deutlich reicheren Ländern, an die man sich schadlos halten könnte. Tatsächlich kamen 15 der 19 bekannt gewordenen Attentäter aus Saudi-Arabien, zwei aus den Vereinten Arabischen Emiraten, einer aus Ägypten, einer aus dem Libanon.

Wie es im Einzelnen zu dem Präsidenten-Dekret kam, das offenbar versucht, die Interessen der afghanischen Bevölkerung und der Kläger-Ansprüche auszubalancieren, ist unklar. Auffällig ist allerdings, dass Bidens im Spätsommer 2021 bestellter Sonderbeauftragter für Afghanistan-Fragen, der Rechtsanwalt Lee Wolosky, im Januar das Weiße Haus verließ – und nun einer der Anwälte der Kläger ist, die sich Zugriff auf das Vermögen sicherten. Wolosky ist Partner der renommierten Kanzlei Jenner & Block, nahm aber eine Auszeit, um mit dem National Security Council (NSC) und anderen Behörden über die Ansiedlung von afghanischen Flüchtlingen und anderen Themen im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Afghanistan zu beraten.

Das Weiße Haus gab gegenüber der Zeitung „The Intercept“ an, dass Wolosky sich von allen Themen zurückgezogen habe, die mit einer möglichen Einfrierung des afghanischen Staatsvermögens zu tun gehabt hätten. Wolosky hatte allerdings bereits vor seinem Intermezzo im Weißen Haus im Auftrag der Kläger versucht, Vermögen der iranischen Zentralbank in Luxemburg beschlagnahmen lassen, war aber dort 2019 an einem Gericht gescheitert.

Die Folgen einer drohenden Entwendung der Vermögenswerte durch die amerikanische Regierung beschränken sich nicht auf den Vermögensverlust, wie Ökonom Amiri klarmacht. Die Vermögenswerte stützen die afghanische Währung, deren Wert nun weiter abstürzen dürfte. Afghanistan als importabhängiges Land sei auf die Reserven angewiesen zur Bezahlung von Einfuhren, die vor allem dem privaten Sektor zu gute kämen.

Das Weiße Haus betont unterdessen, dass es unermüdlich mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeite mit dem Ziel, humanitäre Hilfe nach Afghanistan fließen zu lassen. Amerika sei der größte Geldgeber mit 516 Millionen Dollar seit August.