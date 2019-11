Urteil aus Karlsruhe : Sanktionen sind nicht unsozial

Einen verfassungsrechtlich garantierten Anspruch auf ein bedingungsloses Grundeinkommen gab es bisher nicht. Und zumindest daran ändert auch die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Hartz-IV-Sanktionen nichts. Wer sozialstaatliche Mindestsicherung bezieht und arbeitsfähig ist, dem darf man durchaus zumuten, nach Kräften etwas für die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts zu tun – und das sogar nach gewissen Spielregeln, die der Sozialstaat definiert. Außerdem darf dieser im Grundsatz sogar vorsehen, dass eine Missachtung von Spielregeln auch für Hartz-IV-Bezieher Sanktionen nach sich ziehen kann. Immerhin.

Trotzdem haben die Fundamentalkritiker einer Arbeitsmarktpolitik des Förderns und Forderns, allen voran Linkspartei, Sozialverbände und Deutscher Gewerkschaftsbund mit der Karlsruher Entscheidung von diesen Dienstag einen beachtlichen Erfolg erzielt. Das höchste Gericht hat immerhin festgestellt, dass die von ihnen schon immer als menschenunwürdig bekämpften „Sanktionsparagraphen“ in ihrer bisherigen Form als verfassungswidrig anzusehen sind und so nicht länger angewendet werden dürfen. Das politische Spielfeld für eine Auseinandersetzung, die das gesamte Konzept der Arbeitsmarktreform – man kann auch sagen: deren Erfolgsrezept – infrage stellt, ist eröffnet.

Abgrenzen nach links

Eine auch parteipolitisch spannende Schlüsselfrage wird nun sein, wie sich die Unionsparteien auf diesem Spielfeld verhalten; wie sie die Belange der steuerzahlenden Mehrheit gegenüber den Rufen nach weniger Arbeitsdruck auf Bezieher der Grundsicherung für Arbeitssuchende gewichten. Es sind dieselben Fragen, die sich für die Union auch im Koalitionsstreit um die sogenannte Grundrente stellt: Wie groß ist die Bereitschaft von CDU und CSU, sich als bürgerliche Parteien zu erkennen zu geben, die in ihrem sozialpolitischen Programm bei Bedarf auch klare Grenzen nach links ziehen?

Wenigstens gibt es für sie nun keinen akuten Zeitdruck auf die Forderungen von Gewerkschaften und Sozialverbänden nach einer vollständigen Abschaffung aller Sanktionen (und auf deren Übersetzung durch die SPD) einzugehen. Anders als zuletzt etwa in Sachen Grundsteuer besagt das Karlsruher Urteil in diesem Fall nicht, dass das bestehende Regelwerk – hier also Sanktionen und Mitwirkungspflichten im Hartz-IV-System – nach einer bestimmten Frist ersatzlos wegfallen, sofern der Gesetzgeber bis dahin keine neue Regelung getroffen hat. Er bleiben dann vielmehr die nun vom Gericht selbst festgelegten, allerdings stark abgeschwächten Sanktionsparagraphen in Kraft.

Es steht politisch also alle erforderliche Zeit zur Verfügung, um zu klären, welches Sozialstaatsverständnis die politische Mehrheit eigentlich vertritt. Und in welcher Hinsicht eine Überarbeitung der Sanktionsparagraphen ganz unabhängig vom aktuellen Karlsruher Urteil sinnvoll (gewesen) wäre. Dass eine einmal verhängte Sanktion mindestens drei Monate lang in Kraft bleiben musste, selbst wenn die betroffene Person ihr Verhalten längst reumütig geändert hat, war auch nach den Grundsätzen des Förderns und Forderns keine besonders überzeugende Spielregel.

Und vielleicht gelingt es der Regierung am Ende ja sogar, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass – für die wenigen wirklich schweren Fälle rabiater Arbeitsverweigerung – auch wieder Leistungskürzungen von mehr als 30 Prozent möglich werden. Die Bedingung wird freilich sein, dass Jobcenter gut genug mit Personal und Fördermitteln ausgestattet sind, um sicherzustellen, dass nicht aus Versehen auch förderbereite Leistungsbezieher in die Rolle von Verweigerern gedrängt werden. Auch das allerdings wäre ganz unabhängig vom aktuellen Richterspruch zu wünschen.