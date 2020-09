Reisemanager diskutieren Krise : „Man muss sich wundern, dass Menschen überhaupt reisen“

Aktualisiert am

Dass Urlauber in der Pandemie aufbrechen, deutet der TUI-Chef als Zeichen des ungebrochenen Reisewillens. Er glaubt, dass es 2022 starke Wachstumszahlen geben werde. Andere Touristiker befürchten einen harten Preiskampf.

Selbst in der größten Krise bleibt Zeit zum Staunen. Zumindest Fritz Joussen, dem Vorstandschef von Europas größtem Reisekonzern TUI, ist es so ergangen beim Blick auf treue Kunden. „Man muss sich wundern, dass Menschen überhaupt reisen“, räumt er ein. Sorgen doch tägliche Meldungen zu Infektionszahlen, diverse Reisewarnungen und Risikogebietsbestimmungen für Verunsicherung. Dennoch habe TUI im Juli fast 600.000 Kunden in den Urlaub gebracht – und wieder zurück.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

„Der Wille zum Reisen ist ungebrochen“, folgert Joussens nach der Phase des Wunderns. Zwar musste der Konzern jüngst einräumen, dass international bis Anfang August nur 16 Prozent des vor der Krise geplanten Sommerangebots abgesetzt wurden. Doch Joussen klingt so, als wolle er sagen: Es hätte schlimmer kommen können – wenn es nicht eine beinahe naturgegebene Reiselust gäbe. Und die werde sich wieder in wesentlich mehr Buchungen niederschlagen. „2021 wird ein Übergangsjahr, das Jahr danach wird sehr stark“, sagt Joussen. Mit „großen Wachstumszahlen“ rechnet er für 2022. „Wenn wir die Krise hinter uns haben.“

Der Preiskampf wird zunehmen

Dass aber noch Krise ist, zeigt schon der Rahmen seiner Rede auf dem Reisekongress des Tourismusfachmagazins „FVW“. Joussen ist per Video aus dem Homeoffice zugeschaltet, die meisten Zuhörer sitzen irgendwo vor einem Bildschirm. Nur ein kleiner Kreis wurde zur persönlichen Teilnahme zugelassen. Und je länger Joussen und andere Tourismusmanager debattieren, desto deutlicher wird, dass die Pandemie weit über die Phase der Lockdowns hinaus Spuren hinterlässt.

Thomas Bösl, Chef des größten deutschen Reisebüro-Verbunds mit mehr als 5000 RTK-Reisebüros, beschreibt den Kampf gegen die Krisenfolgen so: „Im März waren wir von einem Sprint ausgegangen, zwischenzeitlich sahen wir uns in einem Marathon, mittlerweile befinden wir uns in einem Ultra-Triathtlon. Und ich glaube nicht, dass die letzte Etappe schon angebrochen ist.“