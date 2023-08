Aktualisiert am

Mit BWL gegen die Krise : Was Firmen jetzt gegen den Abstieg tun müssen

Porsche Mitarbeiter montieren einen Panamera in der Produktion der Porsche AG in Leipzig Bild: dpa

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft droht zu schwinden. Damit würde zusehends die zentrale Wurzel unseres Wohlstands verkümmern. Dazu darf es nicht kommen, wenn wir nicht Phänomene der sozialen Spannung und gar Spaltung riskieren wollen. Doch Unternehmen sollten nicht nur die zugegebenermaßen anspruchsvolleren Rahmenbedingungen kritisieren, mit denen sie konfrontiert sind. Sie selbst können und müssen etwas unternehmen, um ih­re Wettbewerbskraft zu sichern und zu stärken.

Dafür sollte man zunächst nüchtern auf die Lage blicken: Im Laufe der letzten Dekade haben sich die Standort- und Innovationsbedingungen kontinuierlich verschlechtert. Die Konjunktur lahmt, die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland steigt, und deutsche Start-ups finden wegen gestiegener Zinsen sowie risikoscheuer Geldgeber immer schwerer Ka­pital für ihre Ideen. Die Zahlen dazu alarmieren: Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom erwägt gut ein Drittel der befragten Gründer, mit ihrem Jungunternehmen ins Ausland abzuwandern. Selbst die jüngsten Milliardeninvesti­tio­nen von Technologieriesen wie dem Elek­troautopionier Tesla oder den Chipkonzernen Intel und TSMC für neue Fa­briken in Deutschland täuschen nicht darüber hinweg, dass unser Land mit stei­genden Kapitalabflüssen zu kämpfen hat. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ermittelt, dass deutsche Unternehmen 2022 über 135 Milliarden Euro als Direktinvestition ins Ausland brachten, hingegen nur noch rund 10 Milliarden Euro von ausländischen Firmen in Deutschland investiert wurden.