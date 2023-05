Aktualisiert am

Wahl in der Türkei : Erdogans mäßige Wirtschaftsbilanz

Die Türken wählen einen neuen Staatschef. Präsident Erdogans Chancen auf eine Wiederwahl sind ungewiss. Das liegt auch an seiner mäßigen Wirtschaftsbilanz.

Recep Tayyip Erdogan trägt seit mehr als 20 Jahren politische Verantwortung für die Türkei: als Vorsitzender der AK-Partei, als Ministerpräsident, als Staatspräsident. Jetzt will er sich für weitere 5 Jahre im Amt bestätigen lassen. Doch die Währungs- und Inflationskrise trüben seine wirtschaftliche Bilanz: Als er 2002 die Macht ergriff, versprach er die Inflation zu bändigen, die Türkei zu modernisieren, die Wirtschaft voranzubringen, den Lebensstandard zu heben. Gelungen ist das nur zum Teil.

Die Inflation hat voriges Jahr mit in der Spitze 86 Prozent – andere Berechnungen liegen darüber – das Niveau von vor 20 Jahren überschritten. Im April ist sie auf 43 Prozent gesunken. Die Landeswährung Lira verliert stetig an Wert. In den vergangenen 5 Jahren hat sie zum Dollar 78 Prozent eingebüßt. Seit Herbst 2022 wurde der Verfall zwar gebremst. Das war Folge vieler Ad hoc-Maßnahmen und Eingriffe der Regierung.