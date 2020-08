„Nationale Sicherheit“ : Trump führt Zoll auf kanadisches Aluminium wieder ein

„Kanada hat uns wie immer ausgenutzt“, befand der amerikanische Präsident bei einem Wahlkampfauftritt in Ohio – und kündigte an, einen zunächst eingefrorenen Importzoll wieder einzuführen.

Der amerikanische Präsident Donald Trump am Donnerstag in Clyde, Ohio Bild: AP

Wegen einer starken Zunahme der Aluminium-Importe aus Kanada führt die amerikanische Regierung einen zuvor zeitweise ausgesetzten Strafzoll wieder ein. Die Einfuhr von nicht-legiertem Rohaluminium werde von Mitte August an wieder mit einer zusätzlichen Importgebühr von 10 Prozent des Warenwerts versehen, wie es am Donnerstag in einer Verfügung von Amerikas Präsident Donald Trump hieß.

„Kanada hat uns wie immer ausgenutzt“, sagte Trump bei einem Auftritt im Bundesstaat Ohio. Kanadas Aluminiumindustrie habe den amerikanischen Markt geflutet und „alle unsere Aluminim-Jobs getötet“, behauptete er. Unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit überzog Trump 2018 die ganze Welt mit Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium. Jene auf kanadische Einfuhren waren jedoch im Mai 2019 wieder aufgehoben worden – unter der Bedingung, dass die Importe künftig nicht stark zunehmen dürften.

Trumps Ankündigung erfolgt gerade einmal einen knappen Monat nach Inkrafttreten des USMCA-Freihandelsabkommen zwischen Amerika, Kanada und Mexiko. Dieses gilt als „Neues Nafta“, nachdem sich der amerikanische Präsident durch das alte Abkommen massiv benachteiligt gesehen hatte.

Amerikanische Aluminiumproduzenten mit starker inländischer Wertschöpfung reagierten erfreut. Die Aktion zeige, „dass die Regierung sich weiterhin für die Wiederherstellung der amerikanischen Aluminiumindustrie und amerikanischer Arbeitsplätze einsetzt“, sagte Michael Bless, der Vorstandschef des größten amerikanischen Primäraluminiumproduzenten Century Aluminum. Aluminiumhersteller wie Alcoa, die nicht nur im heimischen Markt aktiv sind, hatten zuletzt allerdings nachdrücklich vor neuen Zöllen gewarnt und auf die engen, grenzüberschreitenden Handelsverflechtungen hingewiesen.

Auch die kanadische Regierung kritisierte die Zollverhängung mit scharfen Worten. Die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland bezeichnete sie am Donnerstag in einer Mitteilung als „nicht gerechtfertigt und inakzeptabel“. Vom Aluminiumhandel profitierten seit jeher beide Länder und in Zeiten einer globalen Pandemie und einer Wirtschaftskrise sei ein neuer Zoll, der die Kosten für Hersteller und Verbraucher erhöht, den freien Handelsfluss behindert und die Wirtschaft in den Provinzen und Staaten beeinträchtigt, das Letzte, was kanadische und amerikanische Arbeitnehmer brauchten.

„Als Reaktion auf die amerikanischen Zölle beabsichtigt Kanada, schnell Dollar-für-Dollar-Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, kündigte Freeland zugleich an. Diese würden in Kürze bekanntgegeben.