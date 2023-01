Trotz Rentenreform : Frankreich bleibt ein Land der Frührentner

Aktualisiert am

Streiks in Frankreich gegen die Rentenreform 2020 Bild: AFP

Die am Dienstagabend vorgestellten Pläne der französischen Regierung zur Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre haben den erwartbaren Wirbel hervorgerufen. Mithin geht dabei unter, dass die höhere Altersgrenze für viele Beschäftigte wenig ändert. Das gilt vor allem für all jene, die wegen eines frühen Jobeinstiegs schon mit Anfang 60 oder gar noch früher die notwendigen Beitragszeiten von aktuell 41,5 und künftig 43 Jahren erreicht haben.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Hinzu kommen Sonderbestimmungen, die auch in Zukunft einen be­sonders frühen Renteneintritt erlauben. Unangetastet lassen will die Regierung zudem den automatischen Rentenanspruch mit 67 Jahren, selbst wenn man bis dahin kürzer als eigentlich nötig Beiträge entrichtet hat. Wer bis dahin nicht auf die obligatorischen 41,5 und künftig 43 Jahre kommt, muss indes weiterhin Abschläge in Kauf nehmen.