Treffen der EU-Energieminister : Neue Runde im Streit um Preisdeckel

Wer noch Zweifel daran hatte, dass die EU-Staats- und Regierungschefs den Streit über die Bewältigung der hohen Energiepreise auf ihrem Gipfel am Dienstag bestenfalls verschoben haben, musste vor dem Energieministertreffen am Dienstag in Luxemburg nur Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und seiner französischen Amtskollegin Anges Pannier-Runacher zuhören. Habeck hob hervor, dass der EU-Gipfel sich für einen gemeinsamen europäischen Einkauf von Gas ausgesprochen habe, um die Preise zu senken. Ansonsten müsse die EU kurzzeitige, spekulative Preissprünge am Gasmarkt verhindern. So zumindest verstehe er den von den Chefs beschlossenen „dynamischen Preisdeckel“.

Bei Pannier-Runacher klang das völlig anders. Der Rat habe das klare Mandat erteilt, verschiedene Mechanismen voranzutreiben, sagte sie und pickte dann einen heraus, den Habeck gar nicht erwähnt hatte: den Preisdeckel für die Einsatz von Gas in der Stromerzeugung. Der nutze allen Mitgliedstaaten gleichermaßen, betonte sie. Deshalb müsse er schnell vorangetrieben werden. „Hier voranzukommen, schulden wir den Europäern, schulden wir unseren Unternehmen.“

Die EU-Chefs haben dieses „Iberische Modell“ (weil es dieses in Spanien und Portugal schon gibt) am Freitag als einen von mehreren Mechanismen zur Preissenkung aufgegriffen. Die Idee dahinter ist, dass die Stromerzeuger für Gas weniger als den Marktpreis zahlen. Die Differenz übernimmt der Staat. Das Ergebnis ist, dass der Strompreis sinkt, weil der stets durch den teuersten eingesetzten Energieträger bestimmt wird, was derzeit in der Regel Gas ist. Es geht also in diesem Fall genau genommen nicht um die Senkung des Gas-, sondern des Strompreises.

Preisdeckel von 100 bis 120 Euro je Megawattstunde Gas?

Anders als für den dynamischen Preisdeckel für Gasmarkt und den gemeinsamen Gaseinkauf hat die Europäische Kommission dafür bisher aber keinen Vorschlag vorgelegt. Das hat einen einfachen Grund: Die Kommission ist – wie auch die Bundesregierung – skeptisch, dass das „Iberische Modell“ auf Ebene der EU funktioniert. Zwar hat es auf der iberischen Halbinsel tatsächlich zu niedrigeren Strompreisen geführt. Zugleich aber ist der Gasverbrauch angestiegen, nicht zuletzt weil die Ausfuhr des verbilligten Stroms in Nachbarländer wie Frankreich und Marokko gestiegen ist. Ein Anstieg des Gasverbrauchs ist indes nicht nur Ansicht der Kommission das letzte, was die EU momentan braucht.

Die Kommission hat deshalb lange argumentiert, die Ende September beschlossene Abschöpfung der Sondergewinne von Ökostrom- und Atomstromerzeugern und anschließende Umverteilung an Unternehmen und Haushalte sei der bessere Weg, um auf die hohen Strompreise zu reagieren. Zum Energieministertreffen hat sie nun aber auf Druck der Staat zumindest ein sogenanntes Non Paper vorgelegt, in dem sie skizziert, wie das Iberische Modell auf europäischer Ebene aussehen könnte. Das Papier liegt der F.A.Z. vor.

Die Kommission fasst dabei einen Preisdeckel von 100 bis 120 Euro je Megawattstunde Gas ins Auge. Das ist höher als derzeit in Spanien, wo der Deckel im Jahresschnitt bei 50 Euro liegt. Ein Niveau von 100 bis 120 Euro könne dazu beitragen, den Strompreis zu senken, ohne Gaskraftwerke zugleich so attraktiv zu machen, dass ihr Einsatz auf Kosten von anderen Energiequellen stark zunehme, heißt es im Kommissionspapier. Angesichts der aktuellen Gaspreise hätte diese Grenze allerdings keinen Effekt. Bezugspunkt ist der Preis für den Folgetag („day ahead“) des Amsterdamer Gaspreisindex TTF und der liegt momentan unter 30 Euro. Sollte er jedoch wieder auf 180 Euro steigen, könnte der Nettoeffekt des vorgeschlagenen Preisdeckels aufs Jahr gerechnet 13 Milliarden Euro betragen. Dabei stände den Subvention für die Gaskraftwerke der positive Effekt gegenüber, dass die Strompreise sinken.

„Der größte Profiteur dürfte Frankreich sein“

Es bleiben nach Ansicht der Kommission aber offene Fragen: Zum einen würden die im europäischen Stromnetz integrierten Nachbarn, allen voran Großbritannien und die Schweiz, davon profitieren. Sie könnten den verbilligten EU-Strom importieren. Der deutsche Steuerzahler etwa würde damit den britischen Verbraucher subventionieren. Vermeiden ließe sich das nur, wenn auch Großbritannien und die Schweiz das Iberische Modell einführen. Zum anderen wären die Kosten höchst ungleich verteilt. Deutschland, die Niederlande und Italien, die viel Gas zur Stromerzeugung einsetzen, hätten hohen Kosten. Am stärksten profitieren würden hingegen Staaten, die den so erzeugten Strom importierten. „Der größte Profiteur dürfte Frankreich sein“, heißt es in dem Papier.

Das wirft ein Licht darauf, warum Deutschland und Frankreich auch in dieser Frage momentan so unterschiedliche Positionen beziehen. Die Debatte über die Energiepreise dürfte somit schwierig bleiben. Dabei sollen sich die EU-Energieminister sich – das ist das erklärte Ziel – schon im November auf konkrete Mechanismen einigen.

Die EU-Kommission gibt in dem Papier auch einen Ausblick darauf, wie der Strommarkt mittelfristig reformiert werden könnte, um den Strom- vom Gaspreis zu entkoppeln. Sie bringt dafür sogenannte Differenzverträge („contracts for difference“) für günstige Energiequellen wie Ökostrom oder auch Atomstrom ins Spiel. Sie bekämen damit für einen bestimmten Zeitraum einen Preis garantiert. Wenn der Marktpreis höher liegt, müssten sie die Differenz abgeben, liegt er niedriger würden sie diese vom Staat erstattet bekommen. Die Höhe des Garantiepreises würde per Ausschreibung ermittelt.

Das könne aber nur funktionieren, wenn das durch einen gut funktionierenden Markt für die kurzfristige Stromerzeugung ergänzt werde, der sicherstelle, dass – wie bisher – stets die günstigen Energiequellen (inklusive gezielter Nachfragereduktion) eingesetzt würden, heißt es einschränkend. Konkrete Vorschläge will die Kommission im ersten Quartal des kommenden Jahres vorlegen