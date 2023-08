Aktualisiert am

Die Ampelregierung plant mit dem „Bundestariftreuegesetz“ neue, anspruchsvolle Regeln für die Vergabe öffentlicher Aufträge. Die Arbeitgeber sind hell entsetzt und warnen: Das geht so nicht.

Der Bau von Bahnstrecken wird öffentlich vergeben: Arbeiten am ICE-Knoten nahe Erfurt im Jahr 2013 Bild: dpa

Ob Bau von Bahnstrecken, Materialbeschaffung für die Bundeswehr oder Gebäudereinigung in Ministerien – die Bundesregierung und ihre Behörden vergeben jährlich Aufträge in zweistelliger Milliardenhöhe. Nicht immer läuft der Vergabeprozess so zügig, wie erhofft. Doch nach Plänen der Ampelkoalition sollen Unternehmen bald zusätzliche Kriterien erfüllen müssen, um Bundesaufträge ausführen zu dürfen: Ein neues „Tarif­treuegesetz“ soll alle ausschließen, die nicht garantieren, dass sie ihre Beschäftigten nach den Bedingungen eines vom Arbeitsministerium für einschlägig erklärten Tarifvertrags bezahlen.

Die Details sind in der Regierung zwar noch umstritten. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat aber schon angekündigt, dass er das geplante Gesetz im zweiten Halbjahr auf den Weg bringen will. „Öffentliche Aufträge des Bundes gibt es nur bei Einhaltung eines repräsentativen Tarifvertrags“ heißt es in einem Arbeitsplan aus seinem Haus. Und nach dem Ärger von Gewerkschaften und SPD über den jüngsten, aus ihrer Sicht zu niedrigen Beschluss der Mindestlohnkommission hat Heil angekündigt, sich noch mehr für die neuen Vergaberegeln ins Zeug zu legen, um deren Erwartungen zu erfüllen.

Offener Widerstand der Arbeitgeber

Die Arbeitgeber schalten nun aber auf offenen Widerstand, und das nicht allein wegen der schlechten Wirtschaftslage. „Tarifzwang schafft Bürokratie – in den Unternehmen und bei den Kontrolleuren“, warnte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger am Mittwoch. Dies führe zu höheren Kosten für den Staat wie für die Wirtschaft. Unverständlich sei zudem die Perspektive „vor allem kleine und mittlere Unternehmen von der wirt­schaft­lichen Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand auszunehmen“, erklärte er. „Mir scheint, es geht um die Verstaatlichung wirtschaftlicher Tätigkeit.“

Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) haben zwar rund 60 Prozent der Großbetriebe Tarifverträge, doch unter den Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten ist der Anteil weniger als halb so hoch. Das Projekt „Tariftreuegesetz“ sei letztlich ein untauglicher und obendrein verfassungswidriger Versuch, Tarifverträge als Instrument zur Gestaltung der Arbeitswelt zu stärken. „Tarifanwendung durch Zwang“ habe nichts mit Tarifautonomie zu tun, kritisierte Dulger. Es stärke auch nicht die Fähigkeit der Sozialpartner, mehr Beschäftigte und Betriebe für Tarifverträge zu gewinnen.

Die BDA untermauert ihre Kritik mit einem Gutachten, das der Rechtswissenschaftler Felix Hartmann von der Freien Universität Berlin verfasst hat. Es legt dar, dass ein solches Gesetz sowohl die europäische Dienstleistungsfreiheit verletze als auch die grundgesetzlich geschützte Arbeitsvertrags- und Koalitionsfreiheit. Vor allem fehle eine rechtlich stichhaltige Begründung für derart tiefe Eingriffe in diese Grundrechte.

Und dies gelte umso mehr, wenn sich dann sogar tarifgebundene Betriebe oft einem anderen als dem eigenen Tarifvertrag unterwerfen müssten: jeweils dem, den die Regierung für den konkreten Auftrag vor­gibt. Dieses Problem könnte sogar recht häufig auftreten, da viele Branchen regionale Tarifverträge haben: Ein Betrieb aus Hessen müsste wohl von seinem hessischen Tarifvertrag auf einen anderen umsteigen, würden nicht zufällig genau dieser als maßgeblich ausgewählt. Hartmann warnt: „Eine staatliche Tarifselektion stärkt Tarifverträge gerade nicht.“

Zusammen mit dem ebenfalls zuständigen Wirtschaftsministerium hatte das Arbeitsministerium schon im Dezember Einschätzungen betroffener Akteure erfragt. Die Antworten legen nahe, dass vor allem Betriebe mit ohnehin hohem Tarifniveau Vorteile darin sehen, künftig weniger Wettbewerb zu haben. Es gab aber auch ganz andere Antworten. Etwa diese: So eine Tariftreueregelung werde „kurz- oder lang­fristig für uns das Aus bedeuten“, teilte die Berliner Firma Bleck&Söhne Hoch- und Tief­bau mit. Als Unter­nehmen mit 200 Beschäftigten habe es Kostenstrukturen, mit denen dann wohl keine staatliche Ausschreibung mehr zu gewin­nen sei; und auf dem Privatmarkt sei man dann mit legalen Methoden kaum noch wettbewerbsfähig.