Versorgung im Osten sichern : Wer rettet die PCK-Raffinerie in Schwedt?

Die zu Rosneft gehörende PCK-Raffinerie in Schwedt versorgt Berlin und Brandenburg mit Benzin und Heizöl. Ein Ölembargo könnte die Energieversorgung gefährden, sagen Politiker, denn Rosneft will nur russisches Öl verarbeiten.

Die Bundesregierung will das von der EU-Kommission vorgeschlagene Ölembargo nach anfänglichem Zögern mittragen, obgleich eine zentrale Versorgungsfrage für Ostdeutschland nicht geklärt ist: Was passiert mit der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, die mehrheitlich dem russischen Konzern Rosneft gehört und die weite Teile der neuen Bundesländer und der Hauptstadt versorgt? Die Raffinerie hängt an der russischen Druschba-Pipeline. Wird diese boykottiert, muss der Betrieb ruhen.

Nach dem Willen des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) könnte Schwedt von Danzig oder Rostock aus befüllt werden, doch will das PCK offenbar nicht. Der Konzern, dessen Verwaltungsrat Gerhard Schröder (SPD) führt, untersteht dem Kreml. Der hat kein Interesse daran, dass Schwedt fremdes Öl veredelt. Im Gegenteil käme es Moskau zupass, wenn in Deutschland Engpässe einträten. Und das ist ein durchaus realistische Szenario: Über die Mineralölkonzerne werden von Schwedt aus Tankstellen, Haushalte und Unternehmen mit Benzin, Diesel oder Heizöl beliefert, auch die Flugzeuge, die vom Großflughafen Berlin-Brandenburg aus starten, werden mit dem PCK-Kerosin betankt. „Die Bundesregierung nimmt willentlich in Kauf, dass die Energieversorgung in Berlin und Brandenburg ernsthaft gefährdet wird“, schimpfte der linke Abgeordnete Klaus Ernst, der Vorsitzende des Energieausschusses im Bundestag. Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) warnte: Sollte das Werk an der Oder seine Arbeit einstellen, könnte es Versorgungsprobleme geben.

Aufregung vor Ort

Dann geraten auch die 1200 Arbeitsplätze der Raffinerie in Gefahr, entsprechend groß ist die Aufregung vor Ort. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner, hat sich deshalb Anfang der Woche ein Bild von der Lage verschafft. „Wir werden als Bundesregierung alles dafür tun, um zu verhindern, dass dort die Lichter ausgehen“, versicherte Kellner am Mittwoch im Gespräch mit dem F.A.Z. Podcast für Deutschland. Man bereite unterschiedliche Szenarien vor, um die Versorgungssicherheit in der Region sicherzustellen. Er nannte dabei als Beispiel ein Treuhändermodell, das Habeck für die Gazprom-Speicher gewählt hat.

Habeck wäre wohl am liebsten, dass sich Rosneft freiwillig aus PCK zurückzöge. Auch eine technische Insolvenz erscheint möglich. Die neuen Eigentümer könnten dann anderswo Öl einkaufen und den Betrieb sicherstellen. Falls sich die Hängepartie bis zum Juni hinzieht, wäre es auch möglich, mit dem bis dahin verabschiedeten neuen Energiesicherungsgesetz Schwedt unter Treuhänderschaft zu stellen oder gar zu verstaatlichen. Darauf läuft ein Vorschlag von Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hinaus. Sie sprach sich für eine Enteignung der Ölraffinerie aus.

Bei der PCK-Raffinerie geht es um riesige Mengen: die letzten 12 Prozent der gesamten deutschen Ölnachfrage, die noch nicht aus anderen Quellen ersetzt werden können. Während andere Raffinerien ihre Verträge mit Russland auslaufen lassen, weigert sich PCK, weil die Anlage mehrheitlich dem staatlichen russischen Rohstoffkonzern Rosneft gehört. Der ist auch Lieferant des Öls und will sich nicht selbst den Hahn abdrehen.