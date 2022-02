Mentale Gesundheit : Meditations-Apps können Angstsymptome lindern

Stress, Angststörungen, Depressionen: Professionelle Hilfe zu bekommen ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen alles andere als leicht – nicht erst seit der Corona-Krise. Denn die Wartelisten der Psychotherapeuten sind lang. Doch auch Meditations-Apps wie zum Beispiel Headspace aus Amerika können Menschen offenbar recht effektiv dabei helfen, ihre mentale Gesundheit zu stärken. Zu diesem Ergebnis kommen die Forscher Advik Shreekumar und Pierre-Luc Vautrey vom Massachusetts Institute of Technology in einer neuen Studie.

Für das Experiment haben mehr als 2300 über Facebook und Instagram akquirierte Amerikaner die Headspace-App vier Wochen lang kostenlos genutzt. Sie enthält nach Angaben des gleichnamigen Unternehmens Hunderte geführter Audio-Meditationen zu Themen wie Stressbewältigung, erholsamer Schlaf, Konzentration und mentale Gesundheit, wurde mehr als 70 Millionen Mal heruntergeladen und ist auch in Deutschland für 13 Euro im Monat verfügbar.

Mithilfe detaillierter Fragebögen fanden die beiden Wissenschaftler heraus, dass die Studienteilnehmer nach vier Wochen deutlich weniger Symptome von Stress, Angststörungen und Depressionen zeigten. Der Anteil derjenigen, die moderate Symptome von Angststörungen oder Depressionen zeigten, sank um 11 bis 13 Prozentpunkte und war damit nur noch weniger als halb so groß wie in der Kontrollgruppe (26 bis 29 Prozent). Sogar bei Teilnehmern mit nur milden oder minimalen Symptomen zu Beginn der Studie hätten sich enorme Verbesserungen gezeigt, schreiben die Autoren.

Ersatz für Psychotherapie?

Aus ihren Ergebnissen folgern sie, dass Meditations-Apps eine ähnliche Wirkung haben können wie klassische – und deutlich teurere – Psychotherapien. Allerdings ist bei dieser Interpretation Zurückhaltung angebracht. So weisen die Forscher zum einen selbst darauf hin, dass Studien zur Wirksamkeit klassischer Psychotherapien in der Regel eine Placebo-Kontrolle enthalten – das sei in diesem Fall aber nicht so einfach machbar gewesen. Stattdessen wurden für die Kontrollgruppe Menschen auf eine Warteliste für die Nutzung der App gesetzt. Im Umkehrschluss bedeutet das: Schon die Vorstellung, effektiv behandelt zu werden, könnte sich bei jenen Studienteilnehmern, die die App tatsächlich nutzten, positiv ausgewirkt haben. Zum anderen würden die Effekte oft über einen längeren Zeitraum gemessen, schreiben die beiden Forscher.

Trotzdem zeigen sie sich von ihren Studienergebnissen überzeugt – zumal die App sich auch noch in anderer Hinsicht positiv auswirkte. So ließen sich die Nutzer bei bestimmten Entscheidungen weniger von ihren Gefühlen beeinflussen als die Kontrollgruppe und waren zugleich produktiver beim Überprüfen eines Textes auf Rechtschreibfehler. Shreekumar und Vautrey empfehlen Politikern und Unternehmen daher, Anwendungen wie Headspace zu subventionieren – das könne sich auch finanziell lohnen. Offen ist allerdings, wie man Nutzer davon überzeugt, die App langfristig zu verwenden. In der Studie nahm das Interesse schnell deutlich ab. Nutzte in den ersten beiden Wochen jeder Zweite die App mindestens alle drei Tage, war es nach vier bis acht Wochen nur noch jeder Zehnte.