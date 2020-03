Steuerhinterziehung : Der große Cum-Ex-Skandal

Dieser Strafprozess rührt manchmal zu Tränen, so ungewöhnlich das bei Aktiengeschäften sein mag. So war es am vergangenen Dienstag im Cum-Ex-Prozess am Landgericht Bonn, dem ersten seiner Art, und diesmal traf es den Vorsitzenden Richter Roland Zickler, der vor einem noch nie dagewesenen Dilemma in seiner Karriere stand: Seit einem halben Jahr schon leitet er die Verhandlung in einem weit beachteten Strafprozess, erstmals mussten sich zwei Aktienhändler wegen der umstrittenen Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag vor einem deutschen Strafgericht verantworten. Mehr als 400 Millionen Euro soll das den Staat in den verhandelten Fällen gekostet haben, weil er für diese Geschäfte Steuern zurückerstattet hat, die zuvor gar nicht bezahlt worden waren. Von einem „Präzedenzfall“ war sogar die Rede.

Dann fegte die Corona-Krise über das Land, hastig wurde auch am Landgericht Bonn die Verhandlungstätigkeit auf ein Minimum beschränkt. Der Prozess drohte zu platzen. Da entschied sich Zickler, das Verfahren abzukürzen und in wenigen Tagen durchzupeitschen, auch gegen den Widerstand einer Schöffin, die um ihre Gesundheit fürchtete. Fortan saß sie nur noch mit Mundschutz da. Als Zickler den ungewöhnlichen Vorgang erklärte, soll er sichtlich um Fassung gerungen haben, so berichten es mehrere Verfahrensbeobachter.