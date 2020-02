Steigende Wohnkosten : Was die Inflationsrate übersieht

Die Europäische Zentralbank (EZB) will mit ihrer Präsidentin Christine Lagarde einen engeren Kontakt zur Bevölkerung pflegen und dabei, wie Lagarde sagt, „nicht nur unsere Botschaften vermitteln, sondern auch zuhören“. Ähnlich äußerte sich auch Klaas Knot, der Gouverneur der niederländischen Zentralbank. Die EZB habe ihre Kommunikation mit den Teilnehmern an den Finanzmärkten perfektioniert, aber die Kommunikation mit den 330 Millionen Menschen in der Eurozone unterschätzt. Die von Lagarde initiierte Überprüfung der Strategie der EZB sei eine Gelegenheit, „wieder einen Kontakt mit der Bevölkerung herzustellen“. Eine solche Gelegenheit sieht die Notenbank mit einer stärkeren Berücksichtigung der Kosten selbstgenutzten Wohneigentums in der Inflationsrate.

Als Beispiel für den verlorengegangenen Kontakt mit der Bevölkerung nannte Knot auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine Befragung, nach der die Bevölkerung in den Niederlanden die dortige Inflationsrate mit rund 9 Prozent veranschlagt. Die offizielle Rate für Dezember 2019 beträgt aber nur 2,7 Prozent. In Deutschland ist die Wahrnehmung nicht so extrem verzerrt: Die Deutsche Bundesbank hat in ihrem Monatsbericht vom Dezember 2019 über eine Pilotstudie berichtet, nach der die meisten befragten Bürger für die nahe Zukunft eine Inflationsrate zwischen 0 und 3 Prozent erwarten. Aber auch in Deutschland sind gelegentlich Stimmen zu hören, die tatsächliche Teuerung übertreffe die offiziell ausgewiesene ganz erheblich.

Ein guter Teil der Kritik an der offiziellen Inflationsmessung ist hanebüchen. Aber zumindest ein Einwand stößt auch in der EZB im Zuge der Überprüfung ihrer Strategie auf wachsendes Interesse. Das sind die Kosten des Wohnens, die gerade in Deutschland angesichts steigender Immobilienpreise und staatlicher Versuche, den Anstieg von Mieten zu begrenzen, immer wieder diskutiert werden. „Wir in der EZB würden zustimmen, dass Wohnen ein größeres Gewicht in der Inflationsmessung erhalten sollte“, sagt Chefvolkswirt Philip Lane in einem Interview mit der „Financial Times“.

Höherer Anteil der Wohnausgaben

In dem von der Zentralbank für ihre Geldpolitik verwendeten und vom Europäischen Statistikamt monatlich berechneten Konsumentenpreisindex sind Mieten derzeit nur mit einem Gewicht von rund 6,5 Prozent im repräsentativen Warenkorb enthalten. Viele Menschen geben aber ein Drittel (oder noch mehr) ihres verfügbaren Einkommens für die Miete aus. Zudem sind Mieten nicht selten staatlich reguliert und keine freien Marktpreise. Der Anteil von nur 6,5 Prozent als Durchschnittswert für die Miete ist zwar auf den zweiten Blick weniger abwegig als auf den ersten, weil viele Menschen in den eigenen vier Wänden wohnen und gar keine Miete zahlen. 60 Prozent aller privaten Haushalte in der Eurozone besitzen Wohneigentum. Aber dann müssten auch die mit dem Wohneigentum verbundenen Kosten in den zur Ermittlung der Inflationsrate verwendeten Warenkorb aufgenommen werden. Und während dies in vielen Ländern der Fall ist, findet dies bis heute nicht in der Eurozone statt.

Als Bremser erweist sich die Europäische Kommission, die Änderungen in der Berechnung dem Europarlament und dem Europäischen Rat vorlegen müsste. Schon im Jahr 2001 verfasste die EZB ein Positionspapier, und im Jahr 2005 wandte sich der damalige EZB-Präsident Jean-Claude Trichet an die Kommission mit der Bitte, das Thema anzupacken. Im Jahre 2009 teilte die Notenbank der Kommission offiziell die aus ihrer Sicht notwendigen Anforderungen für eine Anpassung des Verbraucherpreisindex mit. Dann geschah erst einmal nichts mehr.

In den vergangenen Jahren hatte das Thema Fahrt aufgenommen. Im Sommer 2018 schrieb der damalige EZB-Präsident Mario Draghi, die Zentralbank befürworte die Berücksichtigung der Kosten selbstgenutzten Wohneigentums in der Inflationsrate, doch kurz vor dem Jahresende teilte die Europäische Kommission abwehrend mit, es existierten erhebliche statistische Probleme. Draghis Nachfolgerin Lagarde ahnt, dass der Widerstand der Kommission so schnell nicht zu brechen sein wird. „Wir werden uns knifflige technische Fragen ansehen müssen“, sagt sie.