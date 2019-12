Muhammad Bin Salmans Pläne : Der Ölprinz mit der Billion

Als Muhammad Bin Salman im Frühjahr 2018 drei Wochen lang die Vereinigten Staaten bereiste, um seine „Vision 2030“ für Saudi-Arabien vorzustellen und Partner für die Transformation des Königreichs zu gewinnen, sagte er bei einem Treffen mit prominenten Unternehmern: „In 20 Jahren wird das Öl auf null gehen, und die erneuerbaren Energien werden das Öl ersetzen. Ich habe also 20 Jahre, um mein Land neu auszurichten und zukunftsfähig zu machen.“

Er war gerade 31 Jahre alt und seit einem Jahr stellvertretender Kronprinz, als er 2016 internationale Consultants – unter ihnen McKinsey – beauftragte, eine Blaupause für die Modernisierung und Diversifizierung der erdölabhängigen saudischen Wirtschaft zu erarbeiten. Nicht allein die Wirtschaft sollte sich öffnen, so die Vorgabe, sondern auch die konservative und lange nach außen abgeschottete Gesellschaft. 70 Prozent der Saudis sind jünger als 30 Jahre, und jedes Jahr kommen 400.000 von ihnen neu auf den Arbeitsmarkt. Zukunftsfähig kann Saudi-Arabien nur mit einer dynamischen Wirtschaft, einem schlanken und effizienten Staat sowie einer freieren Gesellschaft werden.

Gesellschaftliche Freiheiten statt reaktionäre Geistlichkeit

Die junge „Vision 2030“ hat noch einen langen Weg vor sich. In lediglich vier Jahren hat Muhammad Bin Salman, dem sein Vater und König Salman Bin Abdalaziz Al Saud weitgehend freie Hand lässt, jedoch mehr verändert als vor ihm mehrere alte Könige in Jahrzehnten. So sind heute Frauen in der Öffentlichkeit präsent, sie fahren Auto, immer mehr von ihnen arbeiten außerhalb ihres Hauses, und sie bekleiden öffentliche Ämter.

Es wurden Kinos eröffnet, Konzerte finden statt, urbaner Raum entsteht, der nicht länger segregiert ist. Vielmehr mischen sich Frauen und Männer. Anders als in Iran gibt es für Frauen keine Verschleierungspflicht mehr. Gelockert hat sich das öffentliche Leben, seit die früher gefürchtete Sittenpolizei, die Mutawwa, aus dem Straßenbild verschwunden ist.

Eine neue gesellschaftliche Sozialmoral entsteht, die sich eher an den Freiheiten Dubais orientiert als an der reaktionären Geistlichkeit. Mit gutem Beispiel geht Muhammad Bin Salman voran. Er ist, anders als viele Prinzen, nur mit einer Frau verheiratet. Mit westlichen Umgangsformen hat er keine Probleme, selbstverständlich schüttelt er die Hände von Frauen. Auf seinen Auslandsreisen kleidet sich der hochgewachsene Kronprinz leger, er gibt sich zwar machtbewusst, dabei aber unprätentiös und locker. Als er einmal privat zu Gast bei dem früheren amerikanischen Außenminister John Kerry war, setzte er sich ans Klavier und spielte Beethovens Mondscheinsonate.

Ein Schatz für alle

Der Lackmustest für die Veränderungen, die er angestoßen hat, ist der Börsengang von Saudi Aramco. Es handelt sich nicht nur um den größten Erdölkonzern der Welt, sondern auch um eines der profitabelsten Unternehmen überhaupt. Für umgerechnet 8,53 Dollar werden die Aktien an die Börse kommen. Damit ist Saudi Aramco mit 1,7 Billionen Euro das derzeit wertvollste Unternehmen der Welt. Bisher gehörte Saudi Aramco dem Königreich, also dem Haus Saud. Teil des neuen Gesellschaftsvertrags, den Muhammad Bin Salman anstrebt, ist, dass jeder Bürger über die Börse Riad einen Anteil daran erwerben kann. Den Schritt an internationale Börsen wagt Muhammad Bin Salman erst mal nicht. Offenbar ist das Königreich noch nicht zu dem Grad an Transparenz bereit, den ein Börsengang in der westlichen Welt erfordert.