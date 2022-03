So will die EU die Abhängigkeit von Gas und Öl aus Russland beenden

Bis 2027 : So will die EU die Abhängigkeit von Gas und Öl aus Russland beenden

Schon vor dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Versailles stand fest, dass sich die EU aus der Abhängigkeit von Gas, Kohle und Öl aus Russland befreien will. Nur über das Tempo konnten sich die Chefs zunächst nicht einigen. Nun hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dafür das Jahr 2027 als Ziel ausgerufen. Bis Mitte Mai will die Kommission konkrete Vorschläge vorlegen, wie die EU das erreichen kann.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Schon am Dienstag hatte sie angekündigt, zumindest die Abhängigkeit vom russischen Gas bis Ende des Jahres um nicht weniger als zwei Drittel zu reduzieren. Dafür will sie insbesondere die Einfuhr von Flüssiggas (LNG) aus Qatar, den USA und Westafrika um 50 Milliarden Kubikmeter erhöhen, aber auch den Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorantreiben als bisher geplant und Energie sparen.

Die EU-Kommission will zudem durch Eingriffe in den Markt auf die seit Monaten hohen Energiepreise reagieren, die wegen des Kriegs in der Ukraine noch einmal gestiegen waren. Sie konzentriert sich dabei zunächst auf den Strommarkt. Von der Leyen kündigte in Versailles an, bis Ende des Monats Vorschläge für Notfallmaßnahmen vorzulegen, mit denen verhindert werden soll, dass der Anstieg der Gaspreise einen Anstieg der Elektrizitätspreise nach sich zieht. Dabei soll es auch um zeitlich begrenzte Obergrenzen für den Strompreis gehen. Der Preis für Strom orientiert sich am Preis des teuersten eingesetzten Energieträgers. Da Gaskraftwerke in der Regel dazugehören, führt ein hoher Gaspreis unweigerlich zu hohen Strompreisen.

Reform der Strompreisberechnung?

Vor allem Frankreich, aber auch Spanien und Griechenland dringen deshalb seit Monaten darauf, den Strompreis vom Gaspreis zu entkoppeln. Damit sind sie aber bisher in Deutschland, anderen Staaten und auch in der Kommission auf Widerstand gestoßen. Frankreich will den Preis an den durchschnittlichen Produktionskosten ausrichten. Das würde für das Land, das stark am vergleichbar günstigen Atomstrom hängt, automatisch niedrigere Preise mit sich bringen. Deutschland und lange Zeit auch die Kommission haben dem entgegengehalten, dass das heutige Marktdesign die richtigen Anreize setze, in den Ausbau von Erneuerbaren zu investieren.

Nun aber hat von der Leyen offenbar dem französischen Druck nachgegeben. Sie will bis Mitte Mai Vorschläge dazu vorlegen, wie das Strommarktdesign der EU reformiert werden kann. Unabhängig davon will die Kommission den Staaten erlauben, die Sondergewinne abzuschöpfen, die viele Energieerzeuger wegen der hohen Strompreise gemacht haben. Das Geld können die Mitgliedstaaten nutzen, um die Folgen des Preisanstiegs für Verbraucher und Unternehmen abzufedern. Die Kommission hat die dadurch erzielbaren Einnahmen für 2022 in ihrem Energiestrategiepapier vom Dienstag auf 200 Milliarden Euro beziffert.

Mehr zum Thema 1/

Auf Widerstand stießen in Versailles Forderungen nach Preisobergrenzen im Gasmarkt. Dafür hatten der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, aber auch Spanier, Belgier und Italiener geworben. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sagte, eine Preisobergrenze klinge gut, mache die EU aber unattraktiv für Gaslieferungen und bremse sie damit in dem Ansinnen, sich von Russland unabhängig zu machen.

Uneins sind sich die Chefs auch weiterhin darüber, ob die EU wie die USA und Großbritannien ein Ölembargo oder ein generelles Rohstoffembargo gegen Russland verhängen soll. Das haben mehrere osteuropäische Staaten gefordert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erteilte einem solchen Importstopp abermals eine Absage. Die Auswirkungen der EU-Sanktionen auf die Europäer selbst müssten möglichst gering sein, betonte er: „Diesen Kurs wollen wir auch weiter verfolgen.“ Die Kommission vertritt eine ähnliche Linie. Die EU führt 23 Prozent ihres Öls aus Russland ein. Sie ist damit viel abhängiger als die Vereinigten Staaten und Großbritannien, die nur 7 bis 8 Prozent ihres Öls von dort beziehen.