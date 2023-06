Blick in die Werkräume der berufsbildenden Schule in Pirmasens. Bild: Michael Braunschädel

Außen rosten die Rohre, innen blättert der Putz von der Wand. Unten in der Halle stehen moderne Werkbänke, Bohrmaschinen und Fräsen, doch durch das Dach tropft der Regen. Die berufsbildende Schule Pirmasens (BBS) bildet rund 1600 Schüler in Gewerbe- und Holztechnik, Kunststofffertigung oder Mechatronik aus.

Die Schüler haben eine Rinne unter das Dach gezimmert, die das tropfende Wasser in das Waschbecken in der Ecke der Werkstatt umleitet. Nur so können sie bei Regen im Trockenen arbeiten. Von außen frisst sich Efeu in die Halle. Die Geräte sind modern, weil sie von lokalen Unternehmen zur Ausbildung der Schüler gestellt werden. Das Gebäude aus den 1960er-Jahren ist jedoch renovierungsbedürftig, und Pirmasens fehlt das Geld, um zu investieren.