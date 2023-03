Aktualisiert am

Schifffahrt : Häfen in Turbulenzen

Der Hamburger Hafen verliert gegenüber Rotterdam an Bedeutung. Der Weg in die Zukunft ist nicht ganz klar. Bild: dpa

Handelssanktionen und Energiekrise beeinträchtigen das Geschäft der großen europäischen Häfen. Die Jahresbilanzen Rotterdams und Hamburgs lassen erkennen, wie sich die Güterströme durch den Ukrainekrieg verschoben haben. Der Containerumschlag ging in beiden Häfen deutlich zurück. Rotterdam konnte allerdings anders als Hamburg das Volumen des gesamten Güterumschlags beinahe halten. Dort fällt auf, dass der Import von Kohle stark zunahm, vor allem weil deutsche Kohlekraftwerke den Betrieb hochfuhren.

Der Hafen der zweitgrößten niederländischen Metropole ist der größte Europas vor dem belgischen Antwerpen und vor Hamburg. Im vergangenen Jahr schlug er 467,4 Millionen Tonnen um, 0,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei ging der Umschlag von Standardcontainern, gemessen in der Einheit TEU für einen zwanzig Fuß langen Container, um 5,5 Prozent zurück – was den Angaben zufolge vor allem daran lag, dass der Containerverkehr von und nach Russland nach dem Überfall auf die Ukraine fast vollständig zum Erliegen kam. Aber die neue Energiewelt nach dem Ende russischer Gaslieferungen per Pipeline führte zu Zuwächsen anderswo: Flüssiggaslieferungen, vor allem aus den Vereinigten Staaten, nahmen um knapp zwei Drittel zu. Und der Import von Kohle stieg um 18 Prozent.