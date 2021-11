Wirtschaftsausblick : Sachverständigenrat erwartet 4,6 Prozent Wachstum

Aktualisiert am

Olaf Scholz stellt am Donnerstag das Ergebnis der Steuerschätzung vor. Über die Finanzierung von Investitionen sind sich die Ökonomen uneins.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet, dass die deutsche Wirtschaft die Folgen der Corona-Pandemie Anfang 2022 hinter sich lässt. Im ersten Quartal 2022 werde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wieder das Vorkrisenniveau aus dem vierten Quartal 2019 erreichen, heißt es im neuen Gutachten des Gremiums, das am Mittwoch in Berlin vorgestellt wird und das der F.A.Z. vorliegt. Nach der Prognose der aktuell nur vier statt fünf „Wirtschaftsweisen“ wird die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr um 2,7 Prozent wachsen. Für das kommende Jahr sagen sie einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,6 Prozent voraus.

Die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung sei deutlich größer als in der Vorkrisenzeit, heißt es in dem Gutachten. Umfassende Corona-Einschränkungen könnten die Erholung beeinträchtigen. Die Inflationsrate wird nach Einschätzung des Sachverständigenrats in diesem Jahr im Durchschnitt 3,1 Prozent betragen. Für das kommende Jahr erwartet das Gremium einen Anstieg des Preisniveaus um 2,6 Prozent. Für den Arbeitsmarkt erwartet der Rat für das laufende Jahr zunächst nur einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit auf jahresdurchschnittlich 2,633 Millionen. Im kommenden Jahr dürfte die Zahl der Arbeitslosen auf dann jahresdurchschnittlich 2,367 Millionen sinken.

Eine akute Gefahr, dass Tarifauseinandersetzungen mit hohen Lohnforderungen der Gewerkschaften zu einem eigenständigen Treiber der Inflation werden könnten, sieht der Sachverständigenrat aber bisher nicht. „Bei den zuletzt abgeschlossenen Tarifverhandlungen waren die Lohnsteigerungen eher moderat“, schreibt er im Gutachten. Beim Blick voraus schränkt er allerdings ein: „Eine möglicherweise durch höhere Lohnforderungen getriebene Lohndynamik infolge steigender Verbraucherpreise und zunehmender Beschäftigungssicherheit dürfte aufgrund der Dauer von Tarifverhandlungen erst mit einer zeitlichen Verzögerung – also am Ende des Prognosezeitraums – das Lohnwachstum prägen.“

Schuldenbremse spätestens ab 2023 wieder erfüllt

Auf Basis der aktuellen Prognosen und vor dem Hintergrund der bestehenden Rücklagen kann nach Einschätzung des Sachverständigenrates die Schuldenbremse nach Überwindung der Krise spätestens ab dem Jahr 2023 wieder ohne Ausnahmeklausel eingehalten werden. Gespalten zeigt sich der Sachverständigenrat in der Frage, inwieweit Investitionen des Bundes gesteigert werden können, um Klimaschutz und Digitalisierung voranzubringen. Veronika Grimm und Volker Wieland mahnen, „es ist zunächst sicherzustellen, dass eine Finanzierung der öffentlichen Investitionen nicht außerhalb der Regelungen der Schuldenbremse implementiert wird.“ Monika Schnitzer und Achim Truger zeigen sich offen für eine „dauerhafte Privilegierung zukunftsbezogener Ausgaben im Haushalt“ oder einen kreditfinanzierten Investitionsfonds. Die Zentralbank fordern die fünf Weisen gemeinsam auf, zeitnah eine Ausstiegsstrategie aus der expansiven Geldpolitik zu kommunizieren.

Am Donnerstag wird Olaf Scholz (SPD) in seiner Funktion als Bundesfinanzminister die neue Steuerschätzung vorstellen. Nach der Kalkulation des Bundesfinanzministeriums sind Mehreinnahmen im Vergleich zur Mai-Schätzung von rund 30 Milliarden Euro im Jahr zu erwarten. Erfahrungsgemäß entfallen etwa 40 Prozent des Aufkommens auf den Bund.