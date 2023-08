Russlands Wirtschaft : Rubeleinbruch alarmiert Moskau

Der Rubel bricht ein, die Preise für die Verbraucher steigen, und der Kreml macht Druck – unter diesen schwierigen Bedingungen hat die russische Zentralbank am Dienstag den Leitzins um dreieinhalb Prozentpunkte auf 12 Prozent angehoben. Die Zentralbank berief sich nach einer Sondersitzung in einer Mitteilung darauf, „Risiken für die Preisstabilität“ beschränken zu müssen. Nach ihren jüngsten Angaben beschleunigt sich die Inflation, liegt demnach derzeit aufs Jahr gerechnet bei 4,4 Prozent.

Die nächste reguläre Sitzung der Zen­tralbankspitze sollte erst in einem Monat stattfinden. Die Sondersitzung war am Montagabend angekündigt worden, nachdem der Dollar die oft als „psychologisch wichtige“ beschriebene Marke von 100 Rubeln überschritten hatte; für einen Euro waren zeitweise 111 Rubel zu zahlen. Die Niveaus erreichten solche vom März vorigen Jahres, als nach dem Überfall auf die Ukraine gewichtige westliche Sanktionen verhängt wurden und große Ungewissheit herrschte. Im Ukrainekrieg ist Russland abhängig von Einfuhren aus China geworden. Laut Zentralbank sind besonders importierte Güter wie elektronische Geräte und Kraftfahrzeuge teurer geworden, aber auch Früchte und Fleisch.

Die Unruhe widerspricht Kernbotschaften von Präsident Wladimir Putin, der regelmäßig einen „wirtschaftlichen Blitzkrieg“ des Westens gegen Russland als gescheitert beschreibt. In einem ungewöhnlichen Schritt machte Maxim Oreschkin, ein früherer Wirtschaftsentwicklungsminister und seit dreieinhalb Jahren Assistent Putins, am Montagmorgen die Zentralbank direkt für den schwachen Rubelkurs verantwortlich. In einem Artikel für die Staatsnachrichtenagentur Tass schrieb Oreschkin, ein schwacher Rubel erschwere den „strukturellen Umbau der Wirtschaft und wirkt sich negativ auf die Realeinkommen der Bevölkerung aus“. Die russische Wirtschaft brauche einen „starken Rubel“, und die Zentralbank habe „alle nötigen Instrumente, um die Situation zu normalisieren“.

Dagegen geben russische Ökonomen zu bedenken, dass viele Kredite nicht direkt vom Leitzins abhängen, sondern budgetgestützte Förderinstrumente sind. Vor allem sehen viele das bisherige Leitzinsniveau, das Kredite für Haushalte und Unternehmen günstiger machte, lediglich als einen von zahlreichen Gründen für den schwachen Rubel. Im Zuge von Krieg und Sanktionen sind Einnahmen in Fremdwährungen zurückgegangen, während die Umstellung auf eine an Kriegsbedürfnissen orientierte Wirtschaft die Staatsausgaben in die Höhe treibt. Nach Angaben des Finanzministeriums lagen die Haushaltsausgaben in der ersten Hälfte dieses Jahres um 14 Prozent über denen des Vorjahres, die Einnahmen dagegen fast 8 Prozent niedriger, insbesondere weil jene aus dem Verkauf von Öl und Gas um mehr als 41 Prozent zurückgegangen sind.

Auf die Sitzung der Zentralbankspitze vom Dienstagmorgen folgte kein Auftritt von deren Leiterin, Elvira Nabiullina. Solche gibt es üblicherweise, auch Äußerlichkeiten wie der Schmuck und die Farbe der Kleidung der Notenbankchefin werden beachtet. Nach der vorangegangenen, planmäßigen Sitzung im Juni hatte Nabiullina öffentlich schrumpfende Exporte, wachsenden Import und eine steigende Binnennachfrage als Hauptursachen für den niedrigen Rubelkurs benannt. Sie hob hervor, dass in der „Wachstumserholungsphase“ vor allem der Staat die Nachfrage stütze. Nach unterschiedlichen Prognosen verzeichnet die russische Wirtschaft in diesem Jahr einen leichten Rückgang oder dagegen Wachstum. Die Zentralbank geht von Letzterem aus, beschrieb aber im Juli Anzeichen für eine Überhitzung der Wirtschaft wegen der Staatsausgaben. Nicht nur die Ausgaben für Rüstungsgüter, Sold und Unterstützungsleistungen für Militärfamilien treiben die Preise, sondern auch Arbeitskräftemangel und vermutlich auch beschränkte Produktionsmöglichkeiten. Denn unabhängige Ökonomen zweifeln an Erfolgsverlautbarungen zu Auftragserledigungen, auch aufgrund von Intransparenz und Korruption im Rüstungssektor.

Im Juni hatte die Zentralbank den Leitzins um einen Prozentpunkt erhöht. Zuvor hatte der Wert seit September 2022 unverändert bei 7,5 gelegen. Auf dieses Niveau hatte die Zentralbank den Leitzins schrittweise abgesenkt, nach dem Rekordwert von 20 Prozent, den sie nach dem Überfall auf die Ukraine festgelegt hatte. Noch Anfang Juli hatte Nabiullina auf einem Finanzkongress gesagt, die Zentralbank habe keinen Zielkurs für den Rubel, jeder Kurs sei hinnehmbar, man greife ein, wenn es „Risiken für die Finanzstabilität“ gebe. Die aktuelle Leitzinserhöhung fiel um zwei Prozentpunkte höher aus, als viele Analysten erwartet hatten. Dennoch blieb die erhoffte Stärkung des Rubels aus; nach der Entscheidung der Zentralbank erstarkte die russische Währung zwar auf knapp 96 Rubel für einen Dollar, doch alsbald waren es wieder um die 98 Rubel. Daraufhin fügte die Zentralbank ihrer Mitteilung vom Morgen hinzu, dass weitere Leitzinserhöhungen möglich seien, sollten die Inflationsrisiken weiter steigen.