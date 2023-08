Aktualisiert am

Er folgte der Familientradition und ging in die Juristerei. Am Ende des Berufslebens ist er finanziell gut abgesichert — vertraute dafür aber nicht auf die Rente.

Schon früh war für Ulrich Sprakel klar, dass er der Familientradition folgen und Anwalt werden wird. „Das Berufsbild des Anwalts hat mich immer sehr interessiert“, sagt der 66 Jahre alte Jurist. Seit gut einem halben Jahr ist er offiziell Rentner und finanziell gut aufgestellt. Ans Aufhören denkt er jedoch noch lange nicht.

Ole Kaiser Volontär.

Seine Kanzlei in Greven, einer beschaulichen Stadt nördlich von Münster, betreibt er mit zwei Kollegen. Nah am Zentrum liegen die Büros in einem Bungalow. Sprakel trägt Hemd mit Krawatte, gibt fest die Hand, hält immer Blickkontakt. Er redet ruhig, mit klarer Stimme. Neben ihm auf dem Schreibtisch liegen ein Stapel roter Akten und ein aufgeklappter Laptop. Hinter ihm im Schrank stehen Dutzende Gesetzestexte. Nach Ruhestand sieht es hier nicht aus.