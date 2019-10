Debatte ums Eintrittsalter : Die große Renten-Frage

Die Deutsche Bundesbank ist eine seriöse Institution, die in der Bevölkerung viel Vertrauen genießt. Ihr Präsident Jens Weidmann ist ein hörbarer Mahner vor den Folgen der europäischen Niedrigzinspolitik für die Altersvorsorge und damit den deutschen Sparer. Der solide Ruf liegt auch begründet in den vielen handwerklich exzellenten Ökonomen, die in dem Verwaltungsgebäude in Frankfurt-Ginnheim beschäftigt sind. Als sie am vergangenen Freitag Journalisten zur Präsentation ihrer jüngsten Studie zur Altersvorsorge einluden, konnten sie die Reaktionen des Publikums schon ahnen: von zustimmend über verwundert bis hochgradig verärgert.

Denn die Bundesbank stellte einen Befund vor, der nicht völlig neu war. Schon vor drei Jahren hatte sie aus ihren Berechnungen die Empfehlung abgeleitet, das Rentenniveau an die Lebenserwartung zu koppeln. Lasse man alle anderen Variablen gleich, folge daraus bis zum Jahr 2070 ein Renteneintrittsalter von 69,3 Jahren. Der erste Teil des vorherigen Satzes ist entscheidend und übersetzt, was Ökonomen so sehr in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass sie manchmal vergessen, darauf hinzuweisen. Ihre Analysen beruhen auf Ceteris-Paribus-Annahmen. Das heißt, um die Effekte voneinander zu unterscheiden, halten sie alle veränderbaren Variablen eines Modells konstant und beobachten, was mit der einzigen beweglichen Variable passiert.

Das haben die Bundesbank-Ökonomen in ihrer Präsentation deutlich gemacht. Das Rentensystem eignet sich für solche Betrachtungen recht gut, weil die Zahl der Einflussfaktoren begrenzt ist, so dass man sehr gut die Wirkungen auf jeden einzelnen isolieren kann. Man muss allerdings einige Annahmen treffen – auch das ist bei ökonomischen Modellen Standard. Zum Beispiel mussten die Studienautoren eine Erwartung über die künftige wirtschaftliche Dynamik treffen. Mit einem jährlichen Produktivitätsfortschritt von 0,6 Prozent haben sie diese eher konservativ angesetzt – die Zahl liegt aber ungefähr in der Mitte der Daten aus der Vergangenheit. Für viele Kritiker der Studie ist auch die weite Vorausschau bis ins Jahr 2070 ungewöhnlich. Die Bundesbank stützt sich dabei auf die offiziellen demographischen Prognosen der Bundesregierung und des Statistischen Bundesamts.

Bundesbank: Rente erst mit 69,3 Jahren

Wie viele Beitragszahler es im Jahr 2070 geben wird, lässt sich grob abschätzen, weil ihre Eltern schon jetzt geboren sind. Der wichtigste Befund aller Bevölkerungsanalysen bleibt bestehen: Die Babyboomer der Phase von ungefähr 1960 bis ungefähr zum Pillenknick Ende des Jahrzehnts gehen von Mitte des kommenden Jahrzehnts an in Rente. Da sie vergleichsweise wenig Kinder bekommen haben und auch die nachfolgenden Kohorten vergleichsweise zurückhaltend Kinder in die Welt gesetzt haben, fehlen in großem Umfang Beitragszahler, um die Umlage zu finanzieren. Natürlich muss man eine Annahme über die künftige Geburtenrate treffen. Die Ökonomen haben sie mit 1,55 Kinder je Frau konstant gehalten. Über die Jahre wird es Abweichungen geben, aber eine begründete Annahme muss jeder Analytiker treffen.

Warum also kommt nun die Zahl 69,3 heraus? Sie ist das Ergebnis der Annahmen und der konstant gehaltenen Einflussfaktoren auf das Rentenniveau. Diese Größe beschreibt die Rente eines Durchschnittsverdieners mit 45 Beitragsjahren im Verhältnis zum aktuellen Durchschnittslohn. Soll das Rentenniveau nicht unter 43 Prozent des Durchschnittseinkommens sinken, der Beitragssatz nicht über 26 Prozent steigen und die Relation zwischen Ruhestands- und Arbeitsjahren nicht unter 40 Prozent fallen, ergibt sich diese Zahl, die nach Beteuerung der Bundesbank nur zufällig knapp unterhalb des achten Lebensjahrzehnts liegt.