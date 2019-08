Rennen um den SPD-Vorsitz : Jetzt muss der „Scholzomat“ es richten

Olaf Scholz will SPD-Chef werden. In der Partei wird er als zu wirtschaftsfreundlich angefeindet. Dabei will er Politik für die Aldi-Kassiererin und den Lagerarbeiter machen.

Es waren trübe Tage in Bochum, womöglich die trübsten in der Karriere von Olaf Scholz. Über der ohnehin grauen Stadt gab sich die Sonne mitten im November gar nicht erst die Mühe, so richtig aufzugehen, und drinnen in der Parteitagshalle wählten die Delegierten den SPD-Generalsekretär mit dem denkbar schlechtesten Ergebnis wieder: Nicht mal 53 Prozent der Stimmen bekam Scholz, was der damalige Parteivorsitzende Gerhard Schröder vor allem den niedersächsischen Parteifreunden anlastete. „Ich mache euch fertig“, rief er ihnen zu.

Scholz musste leiden, gemeint war Schröder mit seinen Sozialreformen, der „Agenda 2010“. Der unterkühlte Hamburger gab eine besonders dankbare Zielscheibe ab. Ebenso kompromiss- wie regungslos verteidigte er Schröders Politik, Empathie schien ihm fremd zu sein, und weil das alles so maschinenhaft wirkte, wurde er bald „Scholzomat“ genannt.

Im fernen Jahr 2003 spielte sich die Szene ab, fast 16 Jahre ist das jetzt her, und trotzdem prägt diese Zeit noch immer das Bild, das viele Funktionäre in der SPD von ihrem heutigen Finanzminister und Vizekanzler haben, der nun Parteichef werden will. Was das Stilistische betrifft, mag sich Olaf Scholz tatsächlich kaum verändert haben. Aber politisch, sozialpolitisch zumal, hat er seither einige Wenden hingelegt, die seinen Kritikern von einst eigentlich gefallen müssten.

Er hält an seinem Konzept fest

Es begann schon in seiner Zeit als Arbeitsminister während der Finanzkrise 2008, als er das Kurzarbeitergeld mit ausweitete und so dazu beitrug, dass sich die Jobverluste in Grenzen hielten, eine rasche Erholung möglich war. Es setzte sich fort in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister seit 2011. Da ließ er schon Sozialwohnungen bauen, als andere Sozialdemokraten das noch für ein überholtes Rezept aus den Siebzigern hielten. Und es setzt sich fort in seinem jetzigen Amt als Finanzminister, wenn er einen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde fordert, die stärkere Besteuerung hoher Einkommen oder die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung.

Seine linken Kritiker in der Partei mögen das für eine oberflächliche Anpassung an den Zeitgeist halten oder für eine bloße Attitüde, um sich bei widerstrebenden Sozialdemokraten populär zu machen. Aber dahinter steckt auch ein Konzept, das er in vielen Interviews und Gesprächen entwickelt hat, auch in seinem Buch „Hoffnungsland“, das er noch als Hamburger Bürgermeister herausgab. Dort zitiert er einen Aufsatz des Soziologen Ralf Dahrendorf, den er immer noch für höchst aktuell hält, obwohl er schon vor zwanzig Jahren erschien.

Darin analysierte der Deutsch-Brite die weltweiten Einkommensverschiebungen: Während die Globalisierung Hunderte Millionen Menschen in China und anderswo aus bitterer Armut in bescheidenen Wohlstand katapultiere, stagnierten die unteren bis mittleren Einkommen in den alten Industrienationen. Die Hoffnung der Nachkriegsjahrzehnte, dass es immer aufwärts gehe und die Kinder es einmal besser hätten als man selbst, geriet in Zweifel – sosehr die Ökonomien insgesamt durch die Globalisierung auch boomten.